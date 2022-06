70 Yaşının Altındakilere Müjde Geldi! 70 yaş altı herkes faydalabiliyor

Akbank internet sitesinde 70 yaş altı Vodafone hat sahiplerinin yani Akbank kullanıcılarının 3 ay boyunca toplam 30 GB imkânı verilecek. Ayrıca ayda 10 GB kazanma fırsatı olduğunu duyurarak, kampanyayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbank’ tan Açıklama Geldi!

İlk kez Akbank Mobil kullananlar özel davetiye kodu ile 3 ay boyunca ayda 10 GB kazanabilirler. Davet kodunuzu Vodafone Yanımda uygulamasının etkinlik ekranından alabilirsiniz.

Kampanya Detayları ve Şartları

Kampanya kapsamında Vodafone faturalı hat müşterileri ve Akbank Mobil’den ilk kez abone olan Akbank kullanıcıları 3 ay boyunca ayda 10 GB kazanabiliyor.

Akbank’a üye olma işlemine başladığınızda Akbank Mobil’de Vodafone Yanımda uygulamasında görünen tek seferlik davetiye kodunu girerek kampanyaya katılabilirsiniz. Kodunuzu bir kez görebileceğiniz için, lütfen aldıktan sonra başka bir yere yazın.

Davet kodu ile Akbank Mobil’den müşteri olmak için başvuran müşteri, işlemin Akbank Mobil yerine kurye ile yapılması veya şube aracılığıyla yapılması halinde, işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından tekrar GB hediye etme hakkına sahiptir.

Katılmak için Akbank Mobil’de “Müşteri olmak istiyorum” butonuna tıklamanız, ana sayfaya bir defaya mahsus özel davetiye kodunu girmeniz ve Akbank’a üye olma sürecini tamamlamanız gerekmektedir.

Kampanya sadece mobil internet bankacılığı sistemi üzerinden geçerlidir. Bu kampanya Akbank şubelerinde geçerli değildir. Bu teklif yalnızca bir kez kullanılabilir. 10GB aylık bonus, uygun olan bir sonraki ay yüklemeye başlayacak ve yükleme tarihinden 2 ay sonra aynı gün yenilenecektir. Akbank tarafından gerçekleştirilen kampanyanın koşulları her geçen gün daha fazla genişliyor. Aynı zamanda Akbank kampanya detaylarını genişleterek hizmet içeriğini de yenilemektedir.

Kampanyadan sadece aktif Vodafone faturalı hat aboneleri faydalanacaktır. Kampanyaya katılım, numara transferi kısıtlanarak, dondurularak, iptal edilerek veya başka bir operatörün hattına aktarılarak mümkün olmayacaktır.

Vodafone Diğer Kampanyaları Nelerdir?

Vodafone hoş geldin Kampanyasından; 1GB Uyumlu, 2GB Uyumlu, 4GB Uyumlu, 6GB Uyumlu, Silly Beauty 4, Silly Beauty 8, Silly Beauty 10 gibi kampanyalar yer almaktadır. Silly Beauty 16, My Pass, Digital Passim7, Silly Beauty Online Medium, Silly Beauty Online Big, Silly Beauty Online L, Silly Beauty Online M, Redli 8, Redli12, Redli15, Redli15 Plus, Redli 20 Plus tarifelerinden herhangi birine abone olan müşteriler için uygundur. Kampanya süresince toplam 12 GB internet hediye edilmiştir. 12 ay boyunca ayda 1 GB ücretsiz internet kullanımı.

Kampanyaya “Vodafone Yanımda” uygulaması veya “SMS” üzerinden katılabilirsiniz. 12 aylık kullanım süresi sona erdiğinde müşterilere bilgi verilir. Akbank yakın bir zaman dilimi içinde tekrardan Redlilere özel olarak yeni kampanyaların geleceğini de duyurdu. Bununla beraber faturalı hat sahipleri, yeni faturalı olanlar ve Redliler kampanyalardan yararlanabilecekler. Akbank ve Vodafone iş birliği kapsamında gerçekleşen kampanyaların hizmet sahası ve iş birliği her geçen gün daha fazla genişliyor ve büyüyor.

Vodafone’dan Red’ lilere Kampanya Geldi!

Bu kampanya için faturalı bireysel abonelere özel Red 8 tarifesini tercih ederseniz, sözleşmesiz olarak aylık 66 TL ücretlendirilirsiniz. Ayrıca kotaya kadar İletişim Pass avantajlarından yararlanabilirsiniz. Tarife dahilindeki dakikaların bitmesi durumunda, diğer yurt içi mobil operatörlere yapılan aramalar 200 dakika başına 6 TL olarak ücretlendirilecektir. Aramalar 6 saniye boyunca faturalandırılır Paketinizin SMS/MMS kredisi biterse, yurtiçi SMS 1 SMS için 70 sent ve 1 MMS için 80 sent olarak ücretlendirilir. Vodafone kampanyalarını her geçen gün genişletiyor ve yeni imkânlarla karşınıza geliyor!