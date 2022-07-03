5 bankadan müjdeli haber! Bu bankalar borçların faizlerini silip kredi veriyor!

Bu bankalar borçların faizlerini silip kredi veriyor! 5 bankadan müjdeli haber… Sonunda bankalardan faiz müjdesi geldi! Bilindiği üzere son zamanlarda faizlerin yükseltilmiyor. Ama bazı bankalar düşük faizli kredi vermek konusunda isteksiz davranıyorlardı. Qnb Finansbank- Denizbank-TEB- Garanti BBVA kişilere‘’Temel İhtiyaç Kredisi Veriyor’’ Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halkbank, Akbank, YKB, İng Bank, İş Bankası müjdelerini vermeye devam ediyor.

Qnb Finansbank ile Denizbank faiz borçları için devreye girdiler. Ayrıca TEB ve Garanti BBVA, bankada borcu olan vatandaşların borçlarını ertelemek için ihtiyaç kredisi sağlıyor. Koronavirüs salgınına eşlik eden ikinci dalganın ortasında tüketici destekli krediler hız kesmeden devam ediyor. Bu pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar listenin başında yer almakta ve vatandaşları kredi imkanlarına yönelmeye sevk etmektedir. Bankalarda kredi borcu olan vatandaşlar için de erteleme kararı açıklandı.

İyi Haberle Geliyor!

Bankalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Kredi borcunun geri ödenmesi son zamanlarda gündemde olan konulardan biri olmuştur. Konfigürasyon aşaması tamamlandıktan sonra konfigürasyonun çiftçilerin kullanımına açılacağı açıklandı. Borcu olan vatandaşlar ödeyemezlerse hemen hapse atılmazlar, doksan gün içinde borçlarını ödemeleri gerekir. Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Hala ödemeye devam etmezse hapse gireceklerdir.

Yapılanma Süreci Devam Ediyor!

Borçlu vatandaşların bu zor günlerde kendilerini rahat hissetmeleri için yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. 18 taksit halinde ödenecek olan borç, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılacak bir düzenleme ile 36 ay vade ile ödenebilecek. Tek seferlik ödemelerde ise yüzde 90 oranında faiz kesintisi yapılacak. İki taksitte ödenmesi halinde faiz yüzde elli oranında kesilecek ve faiz diğer taksitlerde devam edecektir.

Bireysel, zirai ve kurumsal müşteriler için, müteakip borçları (temerrüt faizi dahil) 1 Milyon TL’yi geçmeyen ve müteakip bakiyeleri belirtilen tutarlarda kalan müşteriler, şüpheli alacaklarını derhal geri ödemek kaydıyla bu fırsattan yararlanabileceklerdir.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşterilerden borcunun takibinden sonraki dönem için temerrüt halinde veya başka bir nam altında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Diğer bir deyişle, ödeme gününde bakiyeyi takip hesabına toplu ödeme yapan Ziraat Bankası müşterileri, takip gününden borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faizi ödemek zorunda kalmayacaklardır.