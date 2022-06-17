4A 4B 4C Emekliye 8 bankadan geri ödemesiz 3000 TL veriliyor

8 Bankadan emekliye güzel haber. 4A 4B ve 4C emekliye geri ödemesiz 3000 TL kadar nakit veriliyor. 8 banka birden bugün itibariyle geçerli yeni kampanya rekor kırıyor.

Emekli Maaşlarını Taşımak Artık Çok Kolay

Emekli maaşlarını taşımak artık çok kolay bir işlem oluyor. Günümüzde yer alan milyonlarca emekli emeklilik maaşı alan bankalardan çeşitli fırsatlardan yararlanma şansı elde ediyor. Emekli maaşları doğrultusunda bankalar tarafından emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri de veriliyor. Emekliler için özel olarak pek çok banka tarafından çeşitli avantajlar sunulmakta ancak süresi de olan emekliler başka bir bankaya geçme şansına sahip oluyor. Genelde emekliler başka bankalara geçebilmek amacıyla promosyon seçeneklerini inceliyor aralarından cazip olana geçiş yapıyor. Peki emekli maaşları nasıl taşınıyor?

Emekli Maaşları Nasıl Taşınıyor?

Emekli aylığı doğrultusunda banka veya banka şubesi üzerinden kullanıcılar internet yoluyla başvuru yapma şansına sahip olduğu bildiriliyor. Bankaya da PTT Şubesi gibi durumlar ile de internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile işlem gerçekleştirebilirsiniz. 4A SGK maaşı alan bir kişi banka taşıma işlemlerini gerçekleştirirken Öncelikle 4A hizmetleri ve 4A banka adres değişikliği kısmı doğrultusunda ilerlemesi gerektiği bildirildi.

Ardından ise eğer 4B bağ-kur maaşı ile taşıma işlemi gerçekleştirecekse 4B hizmetleri ve beraberinde 4B banka ya da adres değişikliği menüleri gerçekleştirilmesi gerekir. Yapılan bilgilendirmeler esnasında son olarak 4C emekli sandığından bahsedildi. 4C Emekli Sandığı dahilinde taşıma işlemi gerçekleşecekse aynı şekilde 4C hizmetleri ve 4C demem devam menüsü uygulaması gerektiği ifade edildi.

Banka Promosyon Miktarları

Emekliler tarafından bu konu dahilinde en çok merak edilen konu bankalar tarafından ne kadar emekli promosyonu verildiği oluyor. Bankalar özellikle son zamanlarda emeklilerin çekmek için büyük bir rekabet ortamına girdi. Bu alanda özel ve kamu bankaları tarafından maaşın 3 sene aynı bankadan alma sözü talep edildi. Böylece promosyon ödemesi meydana gelecek.

TEB Bankası

TEB Bankası tarafından emeklilik maaşı kapsamında Taşıyan tüm müşterilere Yeni emekli kampanyası başlatılacak. Kampanya dahilinde 36 ay boyunca TEB müşterisi olmayı kabul eden kişiler 2 kez otomatik işareti ile birlikte 3750 TL’ye Varan promosyon kampanyasından yararlanma şansına sahip.

Akbank

Akbank müşterisi olarak emekli maaşı taşımak doğrultusunda 3 yıl maaş sözüne karşılık 3500 TL promosyon verilmektedir

Garanti BBVA

Garanti dahilinde emeklilere ₺2.750 TL promosyon imkanı verildiği belirtilirken aynı zamanda emekli yakınlarının davet eden garantilere de her yakın kişi için 200 TL nakit ödülü verileceği bildirildi.

İş bankası

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak gerçekleşen anlaşmalar doğrultusunda İş Bankası’ndan maaş almakta olan kişiye ilk maaş ödemesi için 1 Nisan ile 30 Haziran arasında 2500 TL’ye varan promosyon verileceği bildiriliyor. Mevcut maaş miktarına bağlı olarak promosyon üzerine farklılıklar meydana gelmektedir.

Vakıfbank

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak protokol kapsamında sigortalı kişilere karşı gelir ve aylık ödemeleri ile birlikte promosyon ödemesi sunuluyor.

Yapıkredi

Yapı Kredi Bankası emekli maaşlarının yatırılması doğrultusunda tercih eden bütün emeklilere 3000 TL’ye veren nakit promosyon imkanı sunuyor. 30 Haziran tarihine kadar geçerli Bu kampanya dahilinde hiçbir ek koşul yer almıyor. Buna ek olarak 60 gün içerisinde 2 fatura ödeme talimat veren kişilerin maaş bağımsız 100 TL Ek nakit ödülü imkanı sunuluyor.

Finansbank

Finansbank doğrultusunda emekli olan kişilere 2750 promosyon imkanı sunuluyor. Aynı zamanda maaşın taşıyarak 2 fatura ödeyen kişilere bedava para çekme ve bedava EFT Havale gibi imkanlar ek olarak sunuluyor.

Ziraat Bankası

SGK sahibi emekli maaş ödemeleri doğrultusunda bankadan alan müşterilere Ziraat Bankası tarafından 1500 TL altı aylığa 500 TL, 1500 ile 2500 arasında emekli aylığı olanlara ise 625 TL promosyon imkanı sunuluyor