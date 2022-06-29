4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığında yer alan en iyi cep telefonlarını derledik! Bunlardan daha iyisi yok… Son dönemde her şeye yapılan zamlardan cep telefonları da nasibini almış durumda. Bazı telefonların fiyatları 40 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşlar daha ucuz telefonlara yönelmek istiyor. Haberimizde bunun için güzel bir araştırma yaptık. 4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığı içinde yer alan cep telefonlarını derledik. Orta segmentte yer alan telefonlar ülkemizde artık daha çok tercih edilir oldu. Bunun nedeni ise fiyatlarının uygun olmasıdır. Pahalı telefonların yanında performans olarak hiçte geri kalmayan bu telefonların en büyük üreticisi ise Çin olarak gözümüze çarpıyor.

4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığında yer alan en iyi cep telefonları

Xiaomi Redmi Note 9S

Samsung Galaxy A33 5G

realme 8

realme 6 Pro

Poco X3 NFC

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 10S

Samsung Galaxy M33 5G

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9