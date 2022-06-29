4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığında yer alan en iyi cep telefonlarını derledik! Bunlardan daha iyisi yok
4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığında yer alan en iyi cep telefonlarını derledik! Bunlardan daha iyisi yok… Son dönemde her şeye yapılan zamlardan cep telefonları da nasibini almış durumda. Bazı telefonların fiyatları 40 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşlar daha ucuz telefonlara yönelmek istiyor. Haberimizde bunun için güzel bir araştırma yaptık. 4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığı içinde yer alan cep telefonlarını derledik. Orta segmentte yer alan telefonlar ülkemizde artık daha çok tercih edilir oldu. Bunun nedeni ise fiyatlarının uygun olmasıdır. Pahalı telefonların yanında performans olarak hiçte geri kalmayan bu telefonların en büyük üreticisi ise Çin olarak gözümüze çarpıyor.
4500 TL ile 5500 TL fiyat aralığında yer alan en iyi cep telefonları
Xiaomi Redmi Note 9S
Samsung Galaxy A33 5G
realme 8
realme 6 Pro
Poco X3 NFC
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 10S
Samsung Galaxy M33 5G
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 9