450 bin ve 700 bin TL arası satılan en iyi SUV otomobilleri derledik! SUV severler buraya
700 bin TL altında satılan en iyi SUV otomobilleri derledik! SUV severler buraya… SUV otomobiller artık ülkemizde yok satıyor. Bu anlamda artık en fazla araştırılanlar arasına girdi. Özellikle aileler bu arabaları daha çok tercih ediyor. Özellikle crossover ve pick-up modelleri de ilgi bir hayli fazla. Fakay crossover ve pick-up modellerinin fiyatları oldukça yüksek bu bağlamda tercih SUV araçlar oluyor. Sorgun postası gazetesi olarak en uygun fiyatlı SUV araçları haberimizde veriyoruz.
İşte 2022 Temmuz ayının en ucuz SUV otomobilleri
Hyundai Bayon
1.4MPI 6 MT (Benzinli)
Fiyat: 437.000 TL’den satılmaktadır
Dacia Sandero Stepway Comfort
Fiyat: 446.900 TL’den satılmaktadır
Opel Crossland
Fiyat: 509.700 TL’den satılmaktadır
Kia Stonic Elegance Konfor
Fiyat: 478.900 TL’den satılmaktadır
Citroen C3 Aircross Feel Bold
Fiyat: 571.900 TL’den satılmaktadır
Citroen C4 Feel
Fiyat: 575.000 TL’den satılmaktadır
Ford Puma
Fiyat: 635.500 TL’den satılmaktadır
Fiat Egea Cross
Fiyat: 428.000 TL’den satılmaktadır
Editörün notu: Otomobillerin fiyat listesi markaların resmi internet sitesinden alınmıştır.