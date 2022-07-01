450 bin ve 700 bin TL arası satılan en iyi SUV otomobilleri derledik! SUV severler buraya

700 bin TL altında satılan en iyi SUV otomobilleri derledik! SUV severler buraya… SUV otomobiller artık ülkemizde yok satıyor. Bu anlamda artık en fazla araştırılanlar arasına girdi. Özellikle aileler bu arabaları daha çok tercih ediyor. Özellikle crossover ve pick-up modelleri de ilgi bir hayli fazla. Fakay crossover ve pick-up modellerinin fiyatları oldukça yüksek bu bağlamda tercih SUV araçlar oluyor. Sorgun postası gazetesi olarak en uygun fiyatlı SUV araçları haberimizde veriyoruz.

İşte 2022 Temmuz ayının en ucuz SUV otomobilleri

Hyundai Bayon

1.4MPI 6 MT (Benzinli)

Fiyat: 437.000 TL’den satılmaktadır

Dacia Sandero Stepway Comfort

Fiyat: 446.900 TL’den satılmaktadır

Opel Crossland

Fiyat: 509.700 TL’den satılmaktadır

Kia Stonic Elegance Konfor

Fiyat: 478.900 TL’den satılmaktadır

Citroen C3 Aircross Feel Bold

Fiyat: 571.900 TL’den satılmaktadır

Citroen C4 Feel

Fiyat: 575.000 TL’den satılmaktadır

Ford Puma

Fiyat: 635.500 TL’den satılmaktadır

Fiat Egea Cross

Fiyat: 428.000 TL’den satılmaktadır

Editörün notu: Otomobillerin fiyat listesi markaların resmi internet sitesinden alınmıştır.