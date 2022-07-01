4250 TL’ye satılan en iyi cep telefonları belli oldu! Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9S, Infinix Zero 8, Samsung Galaxy A23… Ülkemizde son dönemde oldukça fazla şekilde her şeye zam gelmesi sonucu bundan teknoloji ürünleri de nasibi aldı. Bilindiği gibi dolar kurunda yaşanan en ufak artış cep telefonlarının fiyatlarına anında etki ediyor. Ülkemizde artık iPhone almak bir hayal olmuş durumda. Cep telefonlarına genel olarak yüzde 40 zam yapıldı. Bu anlamda vatandaşlarda ucuz fiyata cep telefonu almak için araştırmalarını sürdürüyor. Bu durumda ortaya Çinli ve Güney Kore’li üreticiler çıkıyor.

Redmi Note 10

Fiyat: 4.199,00 TL’den satılıyor

Xiaomi Redmi Note 9S

Fiyat: 4.250,00 TL’den satılıyor

Infinix Zero 8

Fiyat: 4.250,00 TL’den satılıyor

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Fiyat: 4.150,00 TL’den satılıyor

Samsung Galaxy A23

Fiyat: 4.192,52 TL’den satılıyor

Editörün notu: Cep telefonlarının fiyat listesi markaların resmi internet sitesinden alınmıştır.