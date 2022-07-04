4 Temmuz başvuru ekranı: En az ilköğretim mezunu KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR personel alımı ilanları

İŞKUR bağlamında yeni personel alımı ilanları açıklanmaya devam ediyor. Gelen haberler sonrasında ilanlar da güncellenmiş durumda. İŞKUR tarafından online resmi internet sitesinde ilanlar ilginizi çekebilir.

103.468 PERSONEL ALIMI DEVAM EDİYOR

İŞKUR’un resmi internet sitesine girdiğiniz zaman önünüze açık iş ilanları çıkıyor. Bazı ilanlarda KPSS şartı olmasa da, bazı ilanlarda Kamu için olanlarında KPSS sınav şartı bulunmaktadır.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Alımlar, İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Yayımlanan ilanlara göre genel başvuru şartları her ilan için aynı olmakla birlikte, özel şartlar, ilanı yayınlanan kurumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. İŞKUR genel başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazımdır

En az 18 yaşında olmak gerekir

En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre farklı olabilir)

Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gereklidir

Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması lazımdır

Vardiyalı çalışabilecek olması gerekir

Aktif ve dinamik çalışabilme şartı vardır

Kamu haklarından mahrum olmamak gerekir

Adli sicil kaydının temiz olması önemli şarttır

İŞTE ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE ALIM SAYILARI

Ambar/Depo Görevlisi 1340

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 389

Aşçı 858

Ayakkabı İmalatçısı 429

Aşçı Yardımcısı 771

Beden İşçisi (Genel) 22405

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 444

Beden İşçisi (Temizlik) 540

Bulaşıkçı (Stevard) 713

Büro İşçisi 218

Büro Memuru (Genel) 755

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1139

CNC Torna Tezgahı Operatörü 697

Dokuma Konfeksiyon Makineci 432

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