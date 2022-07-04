4 Temmuz başvuru ekranı: En az ilköğretim mezunu KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR personel alımı ilanları
İŞKUR bağlamında yeni personel alımı ilanları açıklanmaya devam ediyor. Gelen haberler sonrasında ilanlar da güncellenmiş durumda. İŞKUR tarafından online resmi internet sitesinde ilanlar ilginizi çekebilir.
103.468 PERSONEL ALIMI DEVAM EDİYOR
İŞKUR’un resmi internet sitesine girdiğiniz zaman önünüze açık iş ilanları çıkıyor. Bazı ilanlarda KPSS şartı olmasa da, bazı ilanlarda Kamu için olanlarında KPSS sınav şartı bulunmaktadır.
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Alımlar, İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Yayımlanan ilanlara göre genel başvuru şartları her ilan için aynı olmakla birlikte, özel şartlar, ilanı yayınlanan kurumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. İŞKUR genel başvuru şartları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazımdır
En az 18 yaşında olmak gerekir
En az ilköğretim mezunu olmak (İlanlara göre farklı olabilir)
Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gereklidir
Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması lazımdır
Vardiyalı çalışabilecek olması gerekir
Aktif ve dinamik çalışabilme şartı vardır
Kamu haklarından mahrum olmamak gerekir
Adli sicil kaydının temiz olması önemli şarttır
İŞTE ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE ALIM SAYILARI
Ambar/Depo Görevlisi 1340
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 389
Aşçı 858
Ayakkabı İmalatçısı 429
Aşçı Yardımcısı 771
Beden İşçisi (Genel) 22405
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 444
Beden İşçisi (Temizlik) 540
Bulaşıkçı (Stevard) 713
Büro İşçisi 218
Büro Memuru (Genel) 755
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1139
CNC Torna Tezgahı Operatörü 697
Dokuma Konfeksiyon Makineci 432