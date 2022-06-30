4 Milyon Ailenin Yüzünü Güldüren Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geldi

4 milyon hane için yaklaşık 15 milyarlık destek paketi yolda. Başkan Erdoğan “Türkiye Aile Destek Programı” çerçevesindeki başvuruların bugün başlayacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok çalışma yürütmeye devam ederken, vatandaşın refahı için yaklaşık 50’ye yakın çalışmanın içerisinde yer alıyor. Devletin bu noktada yardım yelpazesini genişlettiğine dair açıklamalar gelirken, binlerce ihtiyaç sahibi açıklanacak yeni yardım programlarına gözünü dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla müjdelenen bu yardım paketinin başvuruları bugün başlıyor. Sosyo ekonomik durumu elverişli olmayan birçok kişi hâlihazırda birçok yardım programından yararlanıyor. Birçok aileyi sevindirecek olan bu müjde kapsamında belli bir düzeyin altında kalan her vatandaş bu haktan yararlanabilecek. Başvuruları bugün başlayacak olan Türkiye Aile Destek Programı’nın tüm ayrıntıları netleşmeye

başladı.

Destek Programından Kimler Yararlanacak?

Verilen destek programı ihtiyaç sahibi olan tüm aileleri yakından ilgilendiriyor ve başvuru tarihinden itibaren programa başvurmaları halinde yararlanmaya başlayabilecekler. Mevcut sosyal yardımlardan yararlanan kişilerinde bu programa başvuruda bulunup bulunamayacakları da ayrıyeten merak konusu.

Ekonomik düzeyi düşük olan hiçbir vatandaş arasında ayrım yapılmaksızın durumu elverişli olmayan herkes bu yardım programından yararlanabilecek.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Bir an evvel yardım programına başvurarak eline ek bir ödeme geçsin isteyenler Türkiye Aile Destek Programı’na nereden başvuracaklarını araştırıyor. E- devlet uygulaması kullanıcıları için başvuru işlemi birkaç tıkla yapılabilecek. Fakat e- devlet uygulaması kullanmayanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Başvuru için hükümetin tüm bakanlık birimleri devreye sokulmuş olup, vatandaşlar diledikleri bakanlık aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilir.

Verilecek desteğin ne kadar süreli olacağı da önemli detaylar arasında yer alıyor. 12 ay boyunca kesintisiz olarak verilecek olan yardım ödemesi, vatandaşın bütçesine ek bir rahatlama getirecek özelliktedir.

Yardım Miktarı Ne Kadar?

Bir yıl boyunca devletten ek bir ödeme alabilecek olan vatandaşlar ellerine geçecek olan miktarı merak ediyor. Her aile için 400 ile 600 lira arasında destek öngörülürken, alınan maaşlarda yardım miktarını büyük ölçüde etkileyecek.

Türkiye Aile Destek Programı’ndan 1 yıl boyunca düzenli olarak yararlanan vatandaşın yılsonunda 5 bin ile 7 bin arasında bir kazancı olacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hemen ilk ödemelere başlanacak olan program için Kurban Bayramı öncesi yapılacak ödemeler, bayram öncesi birçok aileyi sevindirecek niteliktedir.

Vefat Yardımı Programı

Başlatılan yardım programlarına bir de vefat yardım programı eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek olan kampanya mevcut sosyal yardım alanlarını da kapsıyor. Yakını 15 Nisan 2022 tarihinden sonra vefat edenler için 750 liraya varan yardım yapılacak. Başvuru yapılması halinde ödemeler 1 ay içinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belediyede alınan vefat listeleri yardım programı için baz alınırken, kişiler ölüm belgesi ile de başvurularını yapabiliyor.

Evde Bakım Yardımı Alanlarında Dikkatine!

Vatandaşlar arasındaki gelir düzeyini eşitlemek adına birçok yardım programını devreye sokan bakanlık, yaklaşık 4 milyon hane için müjdeli haberleri sıralamaya devam ediyor. İhtiyaç durumu mevcut olanlar için her türlü yardımı yapmaya hazır olan hükümet, çeşitli fatura yardımları ile de geçtiğimiz yıl 97,8 milyar TL sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine iletmiştir.

Evinde cihaza ve yatağa bağımlı olarak yaşamak durumunda olan hasta yakınlarına elektrik yardımında bulunuluyor. Yeni düzenleme çerçevesinde hak sahiplerinin sayısı genişletilirken, evde bakım yardımı alanlar ve almayanlar başvuru yapmaları halinde elektrik desteğinden yararlanabilecek.