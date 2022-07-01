370 Bin Liralık Hibe Kredisinde Şartlar Netleşti! KOSGEB herkese verecek

Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilere sağlanan destek programlarına bir yenisi eklendi. Yeni bir işletme kurma amacını taşıyan girişimcilere 60 bin ile 370 bin TL arasında değişen hibe destekleri için KOSGEB tarafından başlatılan programlara başvuru da bulunmak gerekiyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mevcut işletmelere ve yeni hayata geçirilecek projeler için düzenli olarak hibe destekleri veriyor. Söz konusu hibe destekleri kendi işini sıfırdan kurmak isteyenleri ve hâlihazırdaki işini büyütmek isteyenleri kapsıyor.

İhracat ve İthalat alanlarında ülkemizi önemli yerlere getiren Kobiler için yeni bir hibe desteği müjdesi verildi. KOSGEB tarafından açıklanan detaylar doğrultusunda T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını aşmış olan herkes 60 bin ile 370 bin arasında değişen hibe destek programlarından yararlanabilecek. İş yeri açma aşamasında verilen hibe desteğinin yanı sıra, bütçesini rahatlatmak isteyen girişimcilere faizsiz kredi imkânı da sunulacak.

Hibeden Sınırlı Sektörler Yararlanabilecek

KOSGEB tarafından planlanan hibe desteği kapsamında bazı sektörler kapsam dışı kalacak. Gerekli şartları sağlayan işletmelerin aynı zamanda KOSGEB tarafından onaylanan sektörler arasında yer alması şartı aranıyor. İş yeri Nace kodu bu aşamada işletmelerin hibe ve faizsiz kredi programına dahil olup olmadığını sorgulamak için araştırılması gereken konular arasında.

Nace kodunu sorgulatıp ilgili sektörlerden biri olunması halinde KOSGEB yetkilileri işyerini değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme sonrası her işletmenin alacağı hibe miktarı farklılık gösteriyor. Sunulan bu imkândan yararlanabilmek için işletmelerin kuruluş aşamasında KOSGEB’e başvuruda bulunmuş olmaları gerekiyor. Aksi halde şartlar uygun olsa bile hibe desteğinden yararlanılması mümkün değildir.

İş Yeri Açmak İsteyenlere Sermaye Olanağı Sunulacak

İş kurma hayalini kurmayan yoktur. Ancak sermayesizlikten bir türlü ilk adımı atamayanlar için KOSGEB tarafından yeni destek paketleri açıklandı. Buna göre yeni bir işletme sahibi olmak isteyenler için sermaye sağlanarak belirlenen sektörlerde işletme sahibi olmak mümkün olacak.

370 bine varan hibe desteğinden birçok işletme yararlanabilecek. Detaylı bilgi almak ve doğru bir şekilde süreci ilerletmek için KOSGEB ‘ten bilgi alınması gerekir.

KOSGEB’e Başvuru Şart

KOSGEB başvuruda bulunmak isteyen girişimcilerin yolunu yeni bir hibe destek programı ile açarak, maddi imkânı olmayan girişimcilere destekte bulunmayı hedefliyor. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sorunsuz bir hibe desteği alabilmek için bireylerin KOSGEB’ e doğrudan müracaat etmeleri gerekiyor.

Kendi işini kurmak isteyenlerin yapması gereken ilk aşama kayıt olmaları gereken programı seçmek olacak. Bir sonraki aşamada geleneksel girişimci ya da ileri seviyede girişimci kategorileri altında değerlendirmeye alınarak seçim yapılacak.

Girişimciler KOSGEB tarafından açılan kurslara online ya da doğrudan katılım sağlayarak girişimcilik sertifikasını almaları gerekiyor.

Kimler 370 Bin Liralık Hibeden Yararlanabilecek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını yükseltmeleri ya da yeni bir iş yeri açmak isteyenleri desteklememek amacıyla açıkladığı hibe programlarına kimlerin katılım sağlayabileceği büyük merak konusu oluyor.

Geri ödemesi olmayan ya da faizsiz kredi desteği iş yeri açmak isteyenleri ve maddi durumu yetersiz olan işletmeler için oldukça olumlu gelişmelerden biri. Buna göre 18 yaşını aşmış olan herkes ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar hibe desteklerine katılım sağlayabilecek. İş yer açarken yapılan tüm harcamaların faturalandırılması halinde girişimciler hibeden yararlanabilecek.

Kapsam dışında kaşan sektörler içinde KOSGEB aracılığıyla düzenlenen bazı destek programları mevcut. İşletmelerin bütçesini rahatlatan bu tür uygulamalar istihdama da olumlu katkı sağlıyor.