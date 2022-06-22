30 Hazirana Kadar Zaman Verildi! Akaryakıt Alacaklar Dikkat!

Vatandaşlar akaryakıt zamlarının ardından bankacılık kampanyasına yöneliyor. ING Bank akaryakıt kampanyasını açıkladı. ING Bank etkinliklerine katılanlara indirim yapılacaktır. ING Bank’tan yapılan açıklamada, ING kredi kartı ile Bonus üye SHELL sitesinde farklı tarihlerde arka arkaya 4 kez 200 TL harcayanlara 40 TL indirim uygulanacağı belirtildi. Kampanyanın son tarihi 30 Haziran’dır.

Kampanya Kriterleri Nelerdir?

Kampanya 16 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Bonus üyesi SHELL akaryakıt istasyonlarında farklı gün ve 4 saatte, akaryakıt veya oto benzini 200 TL ve üzeri tüketimlerde geçerlidir. ING Pegasus BolBol Card, ING Pegasus BolBol Classic Card, ING Pegasus BolBol Premium Card ve ING Bonus Card kampanyaya dahildir. ING Light Card ve ING Bonus Business Card kampanyaya dahil değildir. 40 TL indirim karta 8 Temmuz 2022 tarihinde yansıyacaktır.

Aynı gün yapılan 200 TL ve üzeri ödemelerin ilki kampanyaya dahildir. Kampanya müşteri bazlı olduğu için her müşteriye 40 TL’ye varan indirim uygulanabilmektedir. Etkinlikten yararlanabilmek için işlemlerin Garanti BBVA POS’tan yapılması gerekmektedir. Aktiviteye katılmadan önce “SHELL” alanını doldurup 2205’e kısa mesaj göndermeniz gerekmektedir. Kartın bağlı olduğu ING sistemindeki bir cep telefonu numarasından SMS gönderilmelidir. Her SMS, operatörün kendi tarifesine göre gönderilir ve bu aktiviteye katılım için bir SMS ücretlendirilir. Taksit işlemleri, bonus kullanımı, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir. ING, etkinlik koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bonus’ tan Kampanya Geldi!

Bonus kredi kartlarından güzel bir akaryakıt kampanyası geliyor. Kampanya, tek bir alışverişte ödül sunuyor ve 15-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Ödül kartınızla 750 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz ödediğinizde 50 TL kazanç elde edebilirsiniz.

Kampanyaya Katılma Şartları Nelerdir?

Bu kampanya, 15-30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki akaryakıt harcamaları için geçerlidir. Fiziksel ve sanal POS harcamalarını içerir. Kampanyaya Bonus, Bonus Flexi, Money Bonus, Flexi, Paracard Bonus, Bonus Business ve Easy dahildir. İlk alışverişinizi yapmadan önce BonusFlaş üzerinde bulunan “Şimdi Katıl” butonuna tıklayarak etkinliğe katılmalısınız.

Ödüllü sanal kartlar, online alışverişler, MoTo (mail order, phone order), temassız işlemler kampanyaya dahildir. Yinelenen ödeme talimatı, otomatik ödeme, bonus kullanımı, fatura ödemesi kampanyaya dahil değildir. Kampanya müşteri bazlı olup, müşteriler 50 TL’ye kadar bonus kazanabilmektedir. Kazançlar 3 Temmuz – 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında kullanılabilir. Kampanya sadece yurt içi harcamaları içermektedir. BonusFlaş’a katılım sadece şahıs müşterilerine ticari kart sağlayabilir.

Opetten’de Kampanya Geldi!

Opet akaryakıt istasyonlarından Chippin uygulaması ile 200 TL üzeri akaryakıt ödemelerinizde size 30 TL Akaryakıt Puanı ve 20 TL World Puan hediye edilecektir. Kampanya 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerlidir. Yakıt hareketi ile kombine edilebilir.

Kampanya Koşulları!

Kampanya tarihleri arasında Opet akaryakıt istasyonlarında Chippin ile ödenen ilk 200 TL ve üzeri akaryakıt için 30 TL akaryakıt puanı kazandırılacaktır. Opet akaryakıt istasyonlarında kazanılan puanları harcayabilmek için, müşterilerin ödeme yaparken cep telefon numaralarını vermeleri ve puan tüketim kodunu Opet akaryakıt istasyonundaki market görevlisinin cep telefonuna göndermeleri gerekmektedir. Aktivasyon için Opet web sayfası veya Opet mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Kazanılan Akaryakıt Puanları, Mobil Ödeme ile yapılan alışverişlerde geçerli değildir. Akaryakıt Puan kazancı, uygulamaya eklenen ve ödemesi yapılan kredi kartı harcama tutarı üzerinden hesaplanacak olup, yalnızca uygulamaya eklenen kredi kartı ile ödenebilecektir. Chippin Opet tarafından tüketilmez. Uygulamaya eklenen kredi kartı Chippin ile ödeme yapmak için kullanılacak.