30 Haziran meb.gov.tr LGS sonucu 2022! LGS sonuçlarına nereden bakılır? MEB son dakika LGS sorgulama sayfası tıkla öğren!

30 Haziran meb.gov.tr LGS sonucu 2022! LGS sonuçlarına nereden bakılır? Milyonlarca öğrenci bugün LGS sınav sonuçlarına kitlenmiş durumda. Bu anlamda MEB tarafından yapılan açıklama bağlamında sonuçların geçen sene olduğu gibi saat 09.00 gibi açıklanması bekleniyor. LGS 2022 sınav sonuçları meb.gov.tr sayfasından adayların erişimine açılacak. İşte MEB son dakika LGS sorgulama sayfası…

30 Haziran meb.gov.tr LGS sonucu 2022! LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS sonuçları bu yıl 30 Haziran 2022’de www.meb.gov.tr MEB’in kendi internet adresinden ilan edilecek.

Bu yıl öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yolu ile gönderilmeyecek ve öğrenciler neticeleri MEB’in kendi internet sitesinden öğrenecek. LGS sonuçlarının sonrasında tercih işlemleri başlayacak ve adaylar puanlarına makul olarak okulları tercih listesine ekleyecek.

LGS sonuçları nereden öğrenilir?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar kişisel bilgilerini girdikten sonra sonuç ekranının görebilecekler.

2022 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS tercihleri nereden, ne zaman, hangi siteden yapılacaktır?

LGS tercih işlemleri e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme neticeleri 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.

LGS’de tercihler nasıl yapılacak?

LGS tercihlerinde değişik yöntemler uygulanacak.

Bu anlamda öncelikle LGS sınav puanına göre tercih işlemi yapılacak.

Yerel Yerleştirme yapılacak. Bu yerel yerleştirme sınava giren veya girmeyen tüm öğrencilerin yapması gereken tercihtir.

Pansiyonlu Okullar: İsteğe bağlı tüm öğrenciler tarafından yapılabilir.

LGS nedir?