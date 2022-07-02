3 Lise Suç Dizisi Reyting Savaşı Verecek 2022’nin Yaz Sezonu Kazananı Hangisi Olacak?

Bu yaz ekranlarda lise dramaları yer alacak. Reyting oranlarının anlamsız şaşkınlık veren sonuçları sonrası bu sene içimizi açan romantik yaz dizilerine hasret kaldı. Çekilen bir kaç tane romantik komedi de kanalların bir birleriyle reyting savaşına telef oldu.

Bu yaz reyting oranları oldukça düşük seyretti. Acıtasyon ve şiddet draması klişesi seven Türk halkı da romantik komedi türüne olan düşmanlığını bu yaz adeta ayyuka çıkardı. Bilirsiniz ki halkımız o kadar bilgili ki ağır drama yapımlar olmadığında romantik komediyi çok boş buluyor.

Sosyal medyada yaz dizilerine karşı yapılan bilirkişilerin yorumları da sığlık da çığır açınca üzerine de dijital platformlar girince olan oldu. Ekranın izleyicisi bu yaz dramalara boğuldu.

Kış sezonundaki tüm o dramaların temel konusu zengin fakirken nedense sosyal medya bilirkişileri romantik komedi dizilerindeki zengin fakir klişesi diye tutturdu. Şurada 2 ay çekilen 2 tane iç açıcı diziye de düşman olundu. Klişe drama dizileri, klişe yarışma programları reytinglerde rekorlar kırmaya devam ederken asıl soru AB’de deki ilginç reyting sonuçları.. Osmanlı tarihi dizilerinin dahi AB’de birinci olması ilginç değil de nedir?

Hiç gülmeye eğlenmeye ihtiyacımız güçlü kadınlar görmeye ters köşeler görmeye ihtiyacımız yok gibi tüm güzel yapımları harcamaya devam ediyoruz. Tabi ki dramlarda iyi işler var ancak 7/24 ağır yapım izlemek gibi bir durum olması sosyal medya da yazan bilirkişilerin cool duruşu sanılsa da aksine.

Neyse gelelim konuya. Bu yazın modası da lise suç dramaları oldu. Ekranlara 3 adet lise suç draması geliyor. Genç oyuncuların kendilerini göstereceği bu yarışta bakalım yüzü gülen kim olacak.

Show Tv’de Gelisn Hayat Bildiği Gibi, Star Tv’de Duy Beni ve Fox Tv’de Tozlu Yaka dizileri hem lise hem suç draması olarak seyirci karşısına çıkacak. Genç oyuncuların kendilerini gösterme şansı yakalayacağı bu dizilerden hangileri kış sezonuna çıkmayı başarabilecek merak konusu oldu.