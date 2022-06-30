29 Haziran 2022 Salı Reyting Sonuçları! Seversin ve Gizli Saklı Kaçıncı Oldu?

Dün akşam ekranlarda Survivor All Star finalistleri belli olurken yaz dizilerinin de yeni bölümleri yer aldı!

Yıllardır izlenmeye devam eden yarışma programı Survivor yine reytinglerde yerini kaptırmazken bu sene yaz dizilerinin reyting oranlarının düşük seyretmesi moral bozdu.

Peki dün 29 Haziran Salı 2022 reyting sonuçlarında gülen Fox Tv’nin polisiye romantik komedisi Gizli Saklı’sı mı yoksa Kanal D’nin eğlenceli romantik komedisi Seversin mi oldu?

Bol acıtasyonlu şiddetli klişe dram dizileri sonrası yazın 2 ay içimizi açan yaz dizilerinde bu sene Kanal D keyifli yapımlardan yana oldu ve seyirciyi Seversin ile buluşturdu.

Başrollerinde başarılı genç oyuncu Burak Yörük ve hem güzel hem başarılı İlayda Alişan’ın yer aldığı Seversin yeni bölümü ile yine eğlenceli anlar yaşattı.

Fox Tv’de Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı’nın başrolünde yer aldığı polisiye romantik komedisi Gizli Saklı yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu.

Peki Seversin dizisi reytinglerde kaçıncı oldu? Gizli Saklı reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte dün 29 Haziran Salı 2022 reyting sonuçları;