250 bin TL, 500 bin TL, 750 bin TL! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

250 bin TL, 500 bin TL, 750 bin TL! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları… Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından fırsat olarak sunulan konut kredileri faiz oranlarını indirilmesinin ardından pek çok kişi ev sahibi olacak. Kira öder gibi ev sahibi olabileceksiniz. Cazip fırsatlar sunan bankalar sayesinde ödemeleri düşük tutarak bütçenizi zorlamayacaksınız. Bankaların vermiş olduğu kredi özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

• 120 aya kadar vade seçeneği vardır.

• Teminat olarak alınacak olan ev banka tarafından Kredi bitene kadar ipotek edilir.

• Esnek ödeme koşulları bulunuyor.

Bu bankalardan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz. Görüşmeler ile krediler hakkında öğrenebileceğiniz detaylar şu şekildedir;

• Teminat

• Masraf tutarı

• İstenen kefil sayısı

• Konut kredisi faiz oranı

• Ödenecek aylık meblağ

• Yıllık maliyet oranı

• Kredilendirme oranı

• Ödenecek toplam faiz

• Toplam ödeme tutarı

120 aya kadar vadeli imkânı, aylık eşit taksitler ile ödeme, tavan faiz uygulaması gibi pek çok fırsat kredilerin kolay ödenmesi için sunulmuştur.

Enflasyon Endeksli Konut Kredisi Fırsatı

Bankaların sunmuş olduğu enflasyonu endeksli konut kredileri hakkında da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu fırsat enflasyonun düşmesini bekleyen kişiler için sunuluyor. Ev sahibi olmak için enflasyonun düşmesini beklemeden konut kredisini alabilirsiniz. Enflasyon düştüğü takdirde konut kredinizin aylık taksit oranı da düşecektir.

250 Bin TL, 500 Bin TL, 750 Bin TL Aylık Taksit Oranları Ne Kadardır?

250.000 TL çekerek ev sahibi olmak isteyenlere 120 ay vade seçeneği sunuluyor. 250.000 TL tutarındaki kredinin faiz oranı %1.20 olacaktır. Aylık taksit oranı ise 3942 TL olacaktır. Toplam ödemesi 476.191 TL olacaktır. 500.000 konut kredisi faiz oranı yine %1.20 olacaktır. Aylık taksit ödemesi 7.884 TL ve toplam ödeme miktarı 950.000 TL olacaktır. 750 bin TL konut kredisinin faiz oranı %1.20, aylık taksit oranı 11.826 TL, toplam ödeme tutarı ise 1.424.774 TL olacaktır.