220 bin TL’den daha ucuz hem de SUV daha ne olsun! İşte en iyi en ucuz ikinci el SUV otomobiller

220 bin TL’den daha ucuz hem de SUV daha ne olsun… Ülkemizde artan otomobil fiyatları sonrasında ikinci el satışları durma noktasına gelmişti. Vatandaşlar sıfır araba almayı da bırakınca arabalar artık satılmıyor. Son zamanlarda ise çeşitli alternatifler sunuldu. Ülkemizde SUV otomobiller artık daha çok tutuyor. Haberimizde 220 bin TL’den daha ucuz olan SUV otomobilleri derledik. SUV modeller son zamanlarda daha fazla ilgi çekmeye başladı. Bu anlamda vatandaşlar ucuz SUV araçları sahibinden sitesinde araştırmaya başladı. Sıfır fiyatlarının adeta el yaktığı SUV araçların ikinci elleri ise daha makul durumda. İşte en iyi ikinci el SUV otomobiller

Chery Tiggo 2.0 Lusso

2011 Benzin & LPG Otomatik Vitesli

Fiyat: 163.500 TL

Dacia Duster Model 1.5 dCi

2012 Dizel Manuel Vitesli

Fiyat: 167.000 TL

Ford Ranger 3.0 TDCi XLT

2009 Yakıt Dizel Otomatik Vitesli

Fiyat: 179.500 TL

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

2008 Yakıt Dizel Otomatik Vitesli

Fiyat: 199.500 TL

Chevrolet Captiva 2.0 D LT

2008 Dizel Otomatik Vitesli

Fiyat: 169.000 TL

Land Rover Freelander Model 2.0

2000 Dizel Manuel Vitesli

Fiyat: 151.000 TL

Nissan Qashqai Model 1.6 Tekna

2010 Yakıt Benzin & LPG Manuel Vitesli

Fiyat: 189.000 TL

Renault Captur Model 1.5 dCi

2013 Dizel Manuel Vitesli

Fiyat: 188.000 TL

Suzuki Grand Vitara 1.9

2008 Dizel Manuel Vitesli

Fiyat: 173.000 TL

Daihatsu Terios 1.3 SX

2006 Benzinli Otomatik Vitesli

Fiyat: 149.000 TL

Honda CR-V 2.0 i-VTEC ES

2005 Benzinli Otomatik Vitesli

Fiyat: 170.500 TL

BMW X5

2000

Benzinli Otomatik Vitesli

Fiyat: 160.000 TL

SUV Otomobil Nedir?

Baktığımız zaman SUV otomobil geniş aileler için oldukça idealdir. Geniş hacmi, yüksek off-road kapasitesini otomobil tipi bir sürüşle birleştirmekten geliyor. Bu kapsamda SUV otomobiller en uygun aile otomobilleri oldukları gibi, engebeli arazilerden de geçme yetenekleriyle ilgi çekiyor. Bununla eş güdümlü yerden yüksek olmalarına rağmen yol tutuş konusu ile ilgili bir binek otomobil gibi sürüş davranışları gösterirler.