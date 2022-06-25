220 bin TL’den daha ucuz hem de SUV daha ne olsun! İşte en iyi en ucuz ikinci el SUV otomobiller
220 bin TL’den daha ucuz hem de SUV daha ne olsun… Ülkemizde artan otomobil fiyatları sonrasında ikinci el satışları durma noktasına gelmişti. Vatandaşlar sıfır araba almayı da bırakınca arabalar artık satılmıyor. Son zamanlarda ise çeşitli alternatifler sunuldu. Ülkemizde SUV otomobiller artık daha çok tutuyor. Haberimizde 220 bin TL’den daha ucuz olan SUV otomobilleri derledik. SUV modeller son zamanlarda daha fazla ilgi çekmeye başladı. Bu anlamda vatandaşlar ucuz SUV araçları sahibinden sitesinde araştırmaya başladı. Sıfır fiyatlarının adeta el yaktığı SUV araçların ikinci elleri ise daha makul durumda. İşte en iyi ikinci el SUV otomobiller
Chery Tiggo 2.0 Lusso
2011 Benzin & LPG Otomatik Vitesli
Fiyat: 163.500 TL
Dacia Duster Model 1.5 dCi
2012 Dizel Manuel Vitesli
Fiyat: 167.000 TL
Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
2009 Yakıt Dizel Otomatik Vitesli
Fiyat: 179.500 TL
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
2008 Yakıt Dizel Otomatik Vitesli
Fiyat: 199.500 TL
Chevrolet Captiva 2.0 D LT
2008 Dizel Otomatik Vitesli
Fiyat: 169.000 TL
Land Rover Freelander Model 2.0
2000 Dizel Manuel Vitesli
Fiyat: 151.000 TL
Nissan Qashqai Model 1.6 Tekna
2010 Yakıt Benzin & LPG Manuel Vitesli
Fiyat: 189.000 TL
Renault Captur Model 1.5 dCi
2013 Dizel Manuel Vitesli
Fiyat: 188.000 TL
Suzuki Grand Vitara 1.9
2008 Dizel Manuel Vitesli
Fiyat: 173.000 TL
Daihatsu Terios 1.3 SX
2006 Benzinli Otomatik Vitesli
Fiyat: 149.000 TL
Honda CR-V 2.0 i-VTEC ES
2005 Benzinli Otomatik Vitesli
Fiyat: 170.500 TL
BMW X5
2000
Benzinli Otomatik Vitesli
Fiyat: 160.000 TL
SUV Otomobil Nedir?
Baktığımız zaman SUV otomobil geniş aileler için oldukça idealdir. Geniş hacmi, yüksek off-road kapasitesini otomobil tipi bir sürüşle birleştirmekten geliyor. Bu kapsamda SUV otomobiller en uygun aile otomobilleri oldukları gibi, engebeli arazilerden de geçme yetenekleriyle ilgi çekiyor. Bununla eş güdümlü yerden yüksek olmalarına rağmen yol tutuş konusu ile ilgili bir binek otomobil gibi sürüş davranışları gösterirler.