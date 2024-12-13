2025’te Faiz İndirimi Bekleniyor! Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi

2025’te faizler düşecek mi? Türkiye ekonomisi yumuşak bir iniş yapabilecek mi? Herkesin merakla beklediği bu sorular uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının son değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. İşte detaylar…

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings ve Fitch Ratings Türkiye ekonomisini masaya yatırarak önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini paylaştı. Özellikle enflasyonla mücadeleye dikkat çeken uzmanlar Türkiye’nin ekonomisini daha istikrarlı bir yapıya oturtmak için yumuşak bir iniş yapması gerektiğini vurguladı. 2025 yılı faiz indirimleri için kritik bir dönemeç olarak görülürken sıkı para politikasının şimdilik devam edeceği ifade edildi. Bu süreçte enflasyonu dizginlemenin ekonomideki temel zorluklardan biri olduğuna dikkat çekiliyor.

2024 Yılı Uluslararası Arenada Son Durum Ne?

2024 yılını uluslararası arenada iki basamak not artışıyla kapatan Türkiye ekonomideki olumlu sinyallerle dikkat çekiyor. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill enflasyon tahminlerini yüzde 42’den yüzde 45’e yükselttiklerini belirtirken bu rakamın Türk ekonomisinin dinamiklerine dair önemli ipuçları verdiğini söyledi. Gill’e göre, yetkililer tüketimi tamamen kısıtlamak yerine daha yumuşak bir geçişle talebi dengelemek istiyor. Bu yaklaşım ekonominin ani dalgalanmalardan korunması için oldukça önemli bir strateji.

Öte yandan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye’nin sıkı para politikasının ekonomideki riskleri azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı. 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyelerine inmesi beklenirken 2026 yılında bu oranın yüzde 15’in biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzun vadeli hedefler arasında tek haneli enflasyon yer alıyor ve bu hem uluslararası piyasalar hem de Türkiye için önemli bir güven göstergesi olacak.

Türkiye Ekonomisi Direnç Gösteriyor

Türkiye ekonomisi zorlu küresel koşullara rağmen dirençli yapısını korumaya çalışıyor. Not artışları ve sıkı politikalar, piyasalara olan güveni artırırken 2025 sonrası dönemde daha büyük ekonomik kazanımlar hedefleniyor. Ancak bu süreçte enflasyon ve özel tüketim dinamiklerinin dikkatle yönetilmesi gerektiği aşikâr. Ekonomi yönetiminin talebi yumuşatma stratejisi hem sürdürülebilir büyüme hem de fiyat istikrarı için umut verici bir adım olarak görülüyor.

Faiz İndirimi Beklentisi

Türkiye ekonomisinde faiz indirimi beklentileri şimdiden gündemdeki yerini almış durumda. TCMB, faiz kararlarında temkinli bir tavır sergileyeceği öngörülürken ilk faiz indiriminin 2025’in Ocak veya Şubat ayında gerçekleşebileceği konuşuluyor. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, asgari ücret görüşmelerinin sonucunun bu kararda belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Gill’in tahminlerine göre ilk faiz indirimi 250 baz puan seviyesinde olacak ve bu adımın piyasalara vereceği mesaj büyük önem taşıyacak.

Türk Lirası’nın güvenilirliği kredi notu kararlarında kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Gill, Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesinde “BB-” seviyesinin korunduğunu ve bu notun enflasyonun kontrol altına alınmasıyla daha da iyileşebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra döviz rezervlerinin güçlü tutulması ve bütçe açığının kademeli şekilde azaltılması da Türkiye ekonomisinin olumlu bir görünüm sergilemesi için hayati unsurlar arasında yer alıyor.