2022 model Volkswagen Tiguan mı, bu fiyata mı? İnanılması baya zor! Böyle fırsat daha da gelmez

2022 model Volkswagen Tiguan mı, bu fiyata mı? İnanılması baya zor! Böyle fırsat daha da gelmez... Ülkemizde oldukça sevilen ve çok satan marka olan Volkswagen, Tiguan modeliyle SUV araçları sevdirdi. Bu ayın bitmesine artık 2 gün kala yapılan kampanya vatandaşları mest etti. Volkswagen marka otomobil alımlarında yapılan kampanya oldukça ilgi çekiyor. Kampanya kapsamında, 6 ila 12 aylık vadelerde %2,19 , 13 ila 24 ay vadelerde %2,19 , 25 ila 36 aylık vadelerde %2,39, 37 ila 48 ay vadelerde %2,69, 49 ila 60 aylık vadelerde ise %2,79 ile oldukça uygun faiz oranları yapılmaktadır.

Volkswagen Tiguan modeli ülkemize oldukça tutulan bir araba oldu. 936.900 TL’den başlayan fiyatıyla ailelere hitap eden SUV özellikleri ile de ön plana çıkıyor. 130 PS güç ve 220 Nm tork yapan 1.5 TSI ACT benzinli, 150 PS güç ve 250 Nm tork yapan 1.5 TSI ACT benzinli ve 150 PS güç ve 360 Nm tork yapan 2.0 TDI SCR dizel motor ile ülkemizde satılmaktadır. Ayrıca Volkswagen Tiguan 4MOTİON modelinde dört çeker gücü vardır. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Volkswagen Tiguan ortalama olarak bakıldığı zaman 4.8 litre yakıt tüketimi yapmaktadır.

Volkswagen Tiguan Güncel Fiyat Listesi

Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Life DSG Benzin Otomatik vites 936.900 TL olarak başlangıç fiyatıyla satılmaktadır.

Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG Benzin Otomatik vites 1.097.200 TL

Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS R-Line DSG Benzin Otomatik vites 1.170.200 TL

Volkswagen Tiguan 2,0 TDI SCR 200 PS 4MOTION Elegance DSG Dizel Otomatik vites 647.100 TL

Volkswagen Tiguan 2,0 TDI SCR 200 PS 4MOTION R-Line DSG Dizel Otomatik vites 1.763.500 TL

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi Volkswagen’in resmi sitesinden alınmıştır.