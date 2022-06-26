2022 model Dacia Yeni Sandero ve Opel Corsa için görülmemiş fiyat! Bu fırsat her zaman gelmez

2022 model Dacia Yeni Sandero ve Opel Corsa için görülmemiş fiyat! Bu fırsat her zaman gelmez… Ülkemizde oldukça fazla satan yeni Opel Corsa ve Dacia Sandero güzel kampanyalar ile otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Bu anlamda haberimizde yeni Opel Corsa ve Dacia Sandero ile ilgili kampanyalara ve güncel fiyat listesine yer veriyoruz. 2022 model Dacia Yeni Sandero ve Opel Corsa kendi segmentlerinde rakiplerine göre bir adım öne çıkıyor. Fiyat ve performans olarak vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. İsterseniz otomatik, isterseniz manuel olsun oldukça yüksek performans vermektedir.

2022 Yeni Opel Corsa Detayları

2022 model yeni Opel Corsa, çeşitli donanım paketleri bağlamında satılıyor. Ayrıca yeni Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Manuel, 1.2 100 Hp Benzinli Otomatik ve 1.2 130 Hp benzinli otomatik motor seçenekleriyle alıcı buluyor. 2022 model yeni Opel Corsa’nın yakıt tüketimine bakarsak eğer, şehir içinde 3.9, şehir dışında 4.3 litre yakıt tüketimi yapıyor. Bizce gayet ideal oranlar.

2022 Yeni Opel Corsa Kampanyası Ve Güncel Fiyat Listesi

Haziran ayı kampanyalarına bakarsak eğer, Opel otomobil alımlarında %0,99 faizli kredi seçeneği veriyor. Opel Corsa modelinde ise 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz oranlı kredi desteği veriliyor.

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel Vites 458.900 TL’den satılıyor

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik Vites 529.900 TL’den satılıyor

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik Vites 559.900 TL’den satılıyor

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate Otomatik Vites 599.900 TL’den satılıyor

2022 Yeni Dacia Sandero Kampanyası Ve Güncel Fiyat Listesi

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 446.900 TL’den anahtar teslim olarak satılıyor

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 460.000 446.900 TL’den anahtar teslim olarak satılıyor

Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 497.000 446.900 TL’den anahtar teslim olarak satılıyor

Dacia Finans bağlamında kredi almak şartıyla 1.500 TL yakıt hediyesi Haziran ayı sonuna kadar alabilirsiniz. Öte yandan stok sınırlı olarak 2021 ve 2022 model tüm Dacia model araç alımlarında 4.000 TL takas indimi veriliyor.

Editörün notu: 2022 model Dacia Yeni Sandero ve Opel Corsa fiyat listesi markaların resmi internet sitesinden alınmıştır.