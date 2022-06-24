2022 Kia Niro geldi! Fiyatı bambaşka! Bu SUV diğer modellerin pabucunu dama atacak!

2022 Kia Niro geldi! Fiyatı bambaşka! Bu SUV diğer modellerin pabucu dama atılacak… Son zamanlarda ne zaman satışa çıkacağı merak edilen Kia Niro yeni modelleriyle büyük dikkat çekiyor. Özgün tasarımı ve hoş görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan modellerin fiyatları araştırılmaya başlandı. Farklı versiyonları ile hayatımıza girecek olan modellerin tamamen elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit versiyonları açıklandı. Yeni tasarımlarıyla pek çok kişinin dönüp bir daha bakmasına neden olan araç modern çizgileri en iyi haliyle yansıtmaktadır. Ön tarafında ince şerit biçiminde led aydınlatma takımları bulunmaktadır. Ek olarak çift gövde rengiyle de aracı kişiselleştirmek mümkün oluyor. Kabinde çift dijital ekranın olması da önemli özelliklerinden biridir. Fiziksel düğme sayısının azaltılması bütün kontrolün ekran üzerinden halledilmesine olanak sağlar.

2022 Kia Niro Modellerinin Öne Çıkan Özellikleri

Genişliği 1.8 metre ve uzunluğu 4.4 metre olan modeller 1.5 metre yüksekliğindedir. Akslar arası mesafe 20 mm kadar uzatılmış ve dingil mesafesi 2,70 mm’ye çıkarılmıştır. Ara koltukların arkasında da daha fazla alan bulmak mümkündür. Kargo kapasitesi de 451 litreye yükseltildi. Bunların yanı sıra iç alan ayrıntıları da göze çarpmaktadır. Bu model sizin için hayal ettiğiniz araç olabilir. Araç özelliklerini ve kampanya şartlarını inceleyerek 2022 Kia Niro sahibi olabilirsiniz. Hemen bu yeni nesil aracı incelemeye almalısınız!

Etkileyici 2022 Kia Niro Modelleri Satışı

Ön gösterimi kasım ayında gerçekleşen aracın yeni nesliyle oldukça etkileyici olacağının sinyalleri verilmişti. Kısa sürede Avrupa pazarında satışa çıkacak araçların tasarımı yalnızca görselliğe dayanmayıp kullanışlılık ve pratiklik de ön plandadır. Kendine has model oluşturmasıyla ve dikkat çeken özellikleriyle araba sevdalıları için iyi bir seçenek olmaktadır.

Kia Niro satışları bu ay Güney Kore’de başlayacak. Belli bir zamanın ardından da global pazarda satışa sunulacağı tahmin edilmektedir. Yakın zamanda aracın Türkiye’ye gelmesi de söz konusu. Durum böyle olunca aracın Türkiye’ye gelmesi halinde fiyatının ne olacağı merak ediliyor. Gelen ilk bilgilere göre lansman fiyatına özel olarak yalnızca 500.900 TL’ye satılacağı söylenmektedir. Bu fiyatın henüz resmileşmediği unutulmamalıdır.

2022 Kia Niro Test Videosu