20 bin TL TC kimlik numarasına hesapta! Bankadan resmi açıklama geldi… Sayfamızda okuyucularımız ile paylaştığımız bankalar özel kampanyalar düzenleyerek vatandaşların para sorunlarına çare oluyor. İhtiyaç kredisi almak isteyenler bu bankaların kapısını çalabilir ve yaralarına derman bulabilirler.

20 bin TL para için kampanya yapan bankaları haberimizde verdik.

Halkbank,

Vakıfbank,

Burganbank,

Yapı Kredi,

İş Bankası

Bu bankalardan kredi alabilmeniz için kredi notunuzun 1400 ve üzerinde olması oldukça önemlidir. Diğer şartları yerine getirseniz bile bu şart olmaz ise kredi alamazsınız. 20 bin TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak 3 yıl vadeli olarak paralarını alıyorlar. Tc Kimlik numaranız üstünden krediye başvurduktan sonra, şubeye gitmek istemezseniz yapacağınız en önemli şey ise bankaların mobil uygulamaları ve internet sitelerini kullanarak paranızı oturduğunuz yerden almanızdır.

Halkbank

Devlet bankaları arasında en kolay kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Halkbank mobil uygulaması ve internet sitesi bağlamında kredinizi jet hızında alabilirsiniz. Eğer Halkbank şubesinden almak isterseniz yapmanız gereken ise yanınıza TC kimliğinizi almanızdır. Şubeye gitmeden de kredinizi alabilirsiniz. Bunun için Halkbank uygulamasına giriş yapmanız gereklidir. Sonrasında ise cep telefonunuzdan yeni kredi sekmesine tıklayarak kolayca kredinizi hesabınıza aktarabilirsiniz.

İş Bankası

Özel bankalar arasında en büyükler arasında yer alan İş Bankası kredi almak isteyen vatandaşlara zorluk çıkarmaz. Bankanın mobil uygulaması ve internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredinizi anında alabilirsiniz. İş Bankası üstünden SMS ile kredi almanın yolu çok kolaydır. 4402’ye cep telefonunuzdan mesaj atabilirsiniz.