18 Gün İçinde Paralar Hesaplara Yatıyor! SGK Emeklilerinin Beklediği Haber Geldi

Milyonlarca emekliye nefes aldıracak haber geldi. Ödemeler 18 gün içinde SGK emeklisinin hesabına yatırılacaktır. Sonuç olarak, emekliler bayramda rahat bir nefes alacak. Devletin bu yıl yapacağı ödemeler 1.100 lira olacak.

Kurban Bayramı 2022, 9 Temmuz’da kutlanacak. Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bu nedenle emeklilik tatil ikramiyesinin 18 gün içinde ödenmesini bekliyor. Resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak ödemeler her yıl bayram önce yapılır.

Bu yıl emekliler tatil ikramiyesi ödemelerinin enflasyon nedeniyle artmasını bekliyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle beklenen Bayramı ikramiyesi ödemesi 1.100 liradır.

SGK Kampanyayı Başlattı!

SGK, bütçesi düşük ama ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı. İnsanlara sıfır faizli kredi verecek sistem hakkında araştırma yaparak haberdar olabilirsiniz. Ev almak isteyen kişiler banka kredilerinin faiz oranlarını görür görmez çoğu zaman hayallerinden vazgeçerler. Bu çerçevede SGK faizsiz konut kredisi sunmaktadır. Kredi başvurusu devam ederken sigortalı veya diğer hak sahiplerinin eşi, çocukları, anne veya babası faizsiz krediden faydalanabilir. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilir. Ayrıca kredi geri ödenirken kişinin aylık maaşının dörtte biri kesiliyor.

Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesine göre 5434 sayılı TC ve Sosyal Sigortalar Kanununun 47. maddesine ve 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun Nakdi Tazminat ve Emeklilik Kanunundan yararlanabilir. Emekli aylığı alanlar için 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmetten dolayı savaş veya maluliyet aylığı gerektiren kanunlara göre bu kapsamda gerçekleşir.

Burada sayılan kanun kapsamındaki sebeplerle vefat edenlerin dul ve yetimleri ile harp veya hizmet malullüğü aylığı alırken faizsiz kredi hakkı olmaksızın telef olanların dul ve yetimleri konut kredisi alabilmektedir.

İlgili kanunlara göre aylık alan özürlüler, 4 üncü madde kapsamında işe başlaması nedeniyle ücretinde indirime gidenler 5510 Sayılı Kanun ve 15 Temmuz tarihli 684 sayılı Kanun kapsamındaki Gaziler faizsiz konut kredisi hakkına sahiptir.

Başvurular Başladı!

Faizsiz konut kredisine hak kazananlara “Hak Belgesi” ve “TOKİ Kampanyalı Hak Kazanma Belgesi” verildi. Ancak SGK tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan “Veri Paylaşım Sözleşmesi”ne göre SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık alanlar ) Kanun “Faizsiz Konut Kredisi Hakkı Bilgilerinin Sorgulanması”, doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Bu nedenle 5 Mart 2021 tarihinde SGK tarafından düzenlenen hak sahibi belgesi aranmamaktadır, TOKİ kampanyasının konut satışlarından yararlanmak için direk T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Borçlar Nasıl Tahsil Ediliyor!

Kredinin yararlanıcı tarafından geri ödenmesi, sosyal güvenlik kurumu tarafından, çeşitli tazminatlar dahil olmak üzere, yararlanıcının aldığı emekli aylığının 1/4’ünden mahsup edilir.

Aylığı ödenmeyen veya emekliliği kesilen çocukların geri ödemelerinde, emekli maaşının 1/4’ünü aşan emekli maaşının %25’i aylık taksitler halinde geri ödemeye esas kabul edilir ve hak sahibi çocuk tarafından borcu ödeninceye kadar bankaya yatırılır.

Özürlülerin çalışmaya devam etmeleri ve çalıştıkları kamu kurumlarından aylık almaları halinde, kredinin kullanıldığı aydan önceki son ayın %25’ini, borç kapatılıncaya kadar hak sahibi tarafından aylık taksitler olarak kabul eder. Herhangi bir nedenle emekli maaşı kesilen kredi kullanıcılarının aylıkları ve kalan borç miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.