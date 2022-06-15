15 Haziran 2022 seçim anketi sonuçları her şeyi altüst etti! Ak Parti, MHP, İyi Parti, CHP son dakika oy oranları!

15 Haziran 2022 Optimar seçim anketi sosyal medyada gündem olmuş durumda. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen bile Ak Parti’nin yüzde 35.9 oy alması vatandaşları şaşkına uğratmış durumda. Haberimizde size bu detayları verdik.

15 Haziran 2022 seçim anketi sonuçları

Ak parti: 35.9 Chp: 26.2 İyi parti: 10.7 Mhp: 10.4 Hdp: 10.1 Deva: 1.1 Zafer partisi: 1.1 Tdp: 0.9

Bilindiği gibi Optimar anket şirketi hükümete oldukça yakındır. Son dönemde yaşanan kötü gidiş ve zamlar sonrasında vatandaşlar bu anket sonuçlarını hiç güvenilir bulmadı. Ülkemizde genel olarak seçim anketlerinin açıkladığı rakamlar seçim zamanı doğru sonucu vermiyor. Bunda ülkemizin değişen gündeminin de bunda etkisi oluyor.

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