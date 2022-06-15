15 Haziran 2022 seçim anketi sonuçları her şeyi altüst etti! Ak Parti, MHP, İyi Parti, CHP son dakika oy oranları!
15 Haziran 2022 Optimar seçim anketi sosyal medyada gündem olmuş durumda. Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen bile Ak Parti’nin yüzde 35.9 oy alması vatandaşları şaşkına uğratmış durumda. Haberimizde size bu detayları verdik.
15 Haziran 2022 seçim anketi sonuçları
Ak parti: 35.9
Chp: 26.2
İyi parti: 10.7
Mhp: 10.4
Hdp: 10.1
Deva: 1.1
Zafer partisi: 1.1
Tdp: 0.9
Bilindiği gibi Optimar anket şirketi hükümete oldukça yakındır. Son dönemde yaşanan kötü gidiş ve zamlar sonrasında vatandaşlar bu anket sonuçlarını hiç güvenilir bulmadı. Ülkemizde genel olarak seçim anketlerinin açıkladığı rakamlar seçim zamanı doğru sonucu vermiyor. Bunda ülkemizin değişen gündeminin de bunda etkisi oluyor.
Ekonomiyi hangi parti çözer?
Hürriyet gazetesi yazarı, Abdulkadir Selvi’de optimar’ın yaptığı anket ile ilgili açıklama yaptı. Şimdi siyasetin en can alıcı sorusuna geliyoruz. Optimar, “Peki sizce bu bozukluğu hangi parti çözer?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.4’ü AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin seviyesi yüzde 25. Yani CHP’nin oy seviyesi kadar. HDP çözer diyenler yüzde 5.1 olurken, İYİ Parti diyenler yüzde 4.2’de kalıyor. Ali Babacan ekonomi konusu ile ilgili iddialı ama halk öyle görmüyor. DEVA çözer diyenlerin seviyesi 0.9 çıkıyor. Onun üzerinde ise yüzde 2.9’la MHP yer alıyor.