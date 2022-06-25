140 bin TL’lik Tata Tiago fena geliyor! Türkiye’de peynir ekmek gibi satar… Ülkemizde son dönemde otomobil fiyatlarının tavan yapması sonrasında, markalar bunun önüne geçmek için çeşitli alternatifler yapıyorlar. Bu konuda en önde gelen firma ise Hindistan markası olan TATA olmaktadır. Bilindiği gibi TATA firması dar gelirliler için araç üretmeye devam ediyor. Bu anlamda Tata Tiago 140 Bin TL’lik fiyatıyla Türkiye’nin kapısına geliyor. Türkiye’de de bilhassa fiyatından ötürü bir hayli ilgi çekecek gibi. Ülkemizde sıfır otomobil sahibi olmak artık imkansız hale gelmiş durumda. Fakat TATA firması bu işi tersine çevirecek gibi duruyor. ÖTV ve KDV zamları sonrasında artık 300 bin altında otomobil kalmadı. Artık Özellikle Asya pazarında satılan otomobiller yönlerini ülkemize çevirmiş durumda.

Tata Tiago’nun özellikleri açıklandı

Tiago, TATA’nın en makul fiyat performans modellerinden biri olarak göze çarpıyor. Tata Tiago ülkemize 1199 cc’lik motorla geliyor. 72 beygir üreten bu motor beklentileri karşılıyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin torku ise 95Nm oluyor. Yolcu ve sürücü hava yastığı seçeneğine sahip olan Tata Tiago’da klima da var. Klima bile diyoruz zira otomobilin fiyatı olabildiğince uygun. Otomobil Hindistan’da vergiler dahil 90 bin TL’lik bir fiyata denk geliyor. 90 bin TL’ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV’yi ekleyince, otomobilin fiyatı Türkiye’de 140in TL’yi görebilir.

Tata Türkiye’de araç satmıyor mu?

Tata Motors, Türkiye’de otomobil satışı yapmamaktadır. Dünyanın en ilerlemiş otomotiv sektörleri arasında her zaman kendine yer bulan Tata araba​​​​​​, bir Hindistan markasıdır. İlk defa 1945 senesinde pazara sürülen Tata, ticari ve binek model araçlarının üretimimi Hindistan’da yapıyor.