14 Milyon emekliyi ilgilendiriyor! Kurban Bayramı Öncesi Ödemeler Yapılıyor!

Yaklaşık 14 milyon emekli maaşı alan vatandaşlarımıza açıklama! Emekliler, 2022 için ikinci ikramiyelerini almak için Kurban Bayramı’nı sabırsızlıkla bekliyorlar.

Bayram için yatırılan 1.100 lira ikramiyenin Kurban Bayramı’nda ne kadar ödeneceği merak ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi miktarı ne kadar? Vatandaşlar her gün mücadele ederken bile devlet tarafından verilen ikramiyeler araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesinin artırılmaması ve 1100 TL olarak ödenmesinin ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi.

Artış Gelecek Mi?

Emekliler emeklilik ikramiyelerindeki artışı merak ederken, Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağını da araştırıyorlar. Önceki yıllarda olduğu gibi bu Temmuz’da da emekli maaşına ikinci kez zam yapılacak. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin yanı sıra emekli maaşlarında da zam yapılacak. Son zamanlarda ne zaman uyuyacaklarını bulan emekliler, emeklilik ikramiyelerini Haziran sonunda alacaklar. Şu anda net artış konuşulmazken cumhurbaşkanının kararına bağlı olarak 1750 TL olabileceği söyleniyor.

Hepimizin bildiği gibi Ramazan tatilinde emekli olanlar 1100 lira alıyor! Emekli maaşı hesabından 1.100 TL alanlar ve bayramdan sonra emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Kesin tarih bilinmemekle birlikte, para Haziran sonunda hesaba geçecek.

Pandemi ve ekonomik sıkıntılar karşısında emekliler tatilde alacakları ikramiyeleri dört gözle bekliyor. Her emekli maaşına göre emeklilik ikramiyesi alacak. Emeklilik ikramiyesi alacak olanlar, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerini hesaplarında görecekler. Özellikle kurban bayramında kurban kesmeyi kabul ettiği düşünülen emekliler için avanslar yapılıyor. Emekli ikramiyelerinin 9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı’nın ilk 15 gününde daha yüksek oranda ödenmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili detayları her gün aldığımız bilgiler üzerinden sizlerle paylaşacağız.

Emekliye Zamlı Maaşlar Geliyor!

Emekliler de maaş zammı alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz ayında banka emeklilerine zam yapacak. Bu artış, son 6 aylık enflasyona dayanmaktadır. Bu zamları bayram öncesi alıp alamayacağımızı araştıran emekliler için henüz böyle bir şeyin olmadığı açıklandı. Emekli maaşı artışından sonraki aynı ödeme gününde Temmuz maaşınızı alırsınız. Emeklilik ikramiyeniz %25 veya 1100 lira artırılırsa 1375 lira ödeme alırsınız. %50 artışla işlem yaparsanız, ödeme tutarı 1650 TL oldu. Emekli ikramiyesinde yüzde değil, artan maaş üzerinden net 1750 TL ödendiği söyleniyor. Ayrıca emeklilerin Ramazan Bayramı hariç yılbaşında ikramiye alacağı söyleniyor.

Zam Kesin Mi?

30 Nisan 2018’de hükümet emeklilere, dullara ve yetimlere iki dini bayramdan önce her yıl 1.000 lira ikramiye dağıtmaya karar verdi. O zamandan beri ödemeler kesintisiz. İkramiye, geçen yıl enflasyona yakın bir oranda 1,100 liraya yükselen yaklaşık 13,5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir. Bonus, Ramazan bayramından önce hesaba yatırıldı. Temmuz ayındaki artışla birlikte bir de Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 9 Temmuz’dur. 1100 liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesini kim alır? SGK’dan yaşlılık, iş göremezlik, malullük, ölüm yardımı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık olarak; şehit yakınları, gaziler, güvenlik görevlileri, şampiyonluk sporcuları, terörden yaralanan siviller ve hak sahiplerine verilecektir. Memurlar ve emekli memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşmede yüzde 7 zam alacak.

Beş aylık enflasyona göre memur ile emekli memur arasındaki enflasyon farkı %28,1 olarak ortaya çıktı. Son rakamdaki artışlardaki fark, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Kurban Bayramı’ndan önceki günlerde ödenmesi beklenen emeklilik ikramiyeleri, Kurban Bayramı ile aynıdır. Emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası olan Kurban Bayramı’ndan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Yani en geç 7 Temmuz Perşembe gününe kadar milyonlarca emekli tatil ikramiyesini alacak.