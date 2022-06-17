14.900 TL indirim! Ford ve Hyundai’de fiyatlar dip yaptı! Bu paralara otomobil almazsanız daha da alınmaz! İşte İ10 ve Fiesta fiyatları

Ford ve Hyundai’de fiyatlar dip yaptı! Bu paralara da otomobil satın alınmazsa bir daha alınmaz! Hyundai ve Ford her geçen gün otomobil kampanyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu anlamda son kampanya İ10 ve Fiesta için yapıldı. Ford ve Hyundai’nin en ucuz otomobilleri için vatandaşlar sıraya girdi. Hyundai ve Ford 2022 Haziran ayı fiyat listesi arayışı içinde olan otomobil severler için güzel bir haber derledik. Haberimizde yer alan detaylar sayesinde araba fiyatları hakkında bilgi edinebilir ve ayaklarınızı yerden kesebilirsiniz. Günümüzde otomobil almanın oldukça zorlaşması sonrasında markalar yeni yollar aramaya başladı. Bu markalar arasında Hyundai ve Ford bir adım öne çıkıyor. Yapılan indirimler ve cazip taksitlerle bu 2 marka Türkiye’de pazar payını arttırmaya devam ediyor. İşte İ10 ve Fiesta fiyatları…

Hyundai i10 kampanyası açıklandı

Hyundai i10 bağlamında içinde bulunduğumuz ayda önemli bir kampanyaya imza attı. Hyundai i10 modellerinde Haziran ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %2.09, 3 ay ertelemeli %1.89’dan başlayan faiz oranlı kredi desteği olanağı sunmaya başladı. Türk lirasının son dönemde sürekli değer kaybetmesi sonrasında vatandaşlar TL’de kalmamak için yatırım arayışlarına girmişti. Yapılan bu kampanya oldukça önemli fırsatlar sunuyor.

Hyundai i10 fiyat listesi

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 315.000 TL Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT 353.000 TL Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT 365.000 TL Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 382.000 TL

Hyundai i10 67 PS güç ve 96 Nm tork üretimi yapan 3 silindirli 1.0 MPI benzinli, 84 PS güç ve 118 NM tork üreten 4 silindirli 1.2 MPI benzinli motor varyasyonlarıyla ülkemize gelmektedir. Hyundai i10 1.2 MPI ise 5 ileri AMT şanzıman alternatifli olarak satılmaktadır.

Ford Fiesta fiyat listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel 481.700 TL Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 659.000 TL

Haziran ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Yeni Ford Kuga ve Ford Ecosport modellerinde 100.000 TL’ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği verilmektedir.

Ford Fiesta modellerinde 14.900 TL’ye, Ford Puma modellerinde 16.200 TL’ye, Ford Focus modellerinde 17.300 TL’ye, Ford Ecosport modellerinde 14.000 TL’ye, Ford Kuga modellerinde 21.400 TL’ye varan indirimlerden faydalanma olanağınız vardır.

Editörün notu: Hyundai İ10 ve Ford Fiesta fiyat listesi markaların resmi internet sitesinden alınmıştır.