13 Milyon emekliye ek zam müjdesi

Ay sonunu getirmeye çalışan emekliler için çeşitli duyurular yapıldı. Son olarak SGK emeklilerini sevindiren bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre, 9 gün içinde ödemesi yapılan emeklilere 3 bin 500’e varan promosyon verilecek.

Özel bankalar emeklileri işe almak için yarışıyor. Bu nedenle birbirleriyle çekici etkinlikler düzenlerler. Son olarak Akbank SGK, Akbank’tan 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt edenlere 3.000 500 TL’ye kadar promosyon ödeyeceğini açıkladı.

SGK Emeklilerine Ayrıcalık

Akbank emeklilere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. 30 Haziran 2022 tarihine kadar SGK emekliliğini Akbank’a aktaran müşteriler bu yeni kampanyadan yararlanacak. Ayrıca maaşlarını Akbank Mobil, Akbank İnternet ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden şubeye gitmeden rahatlıkla taşıyabilecekler.

Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin 3 yıl süreyle Akbank’tan SGK emekliliği almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL ve 1.850 TL, aylık net geliri 1.500 ile 2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.275 TL, 750 TL ve 2.750 TL Ek zam verilecek. Aylık net gelirin 2.500 TL ve üzeri olunması gerekiyor.

Ayrıca Akbank, SGK emekli müşterilerine bordrodan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkânı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emeklilik hesabına para yatırma limiti tanımlamış olan kişilerin yararlanabileceği bu kampanyada, müşteriler mevcut fonlarını 2 gün öncesi ile avans günü arasında kullanabilirler Artı para kredi limiti, faiz oranı %0 olarak belirlendi.

Promosyon Kampanyaları Duyuruldu

Kampanya fiyatı, emekli vatandaşlar için uzun zamandır beklenen maaş artışına ilişkin bir anlaşmanın ardından belirlendi. 2022’de ücretler, çeşitli bankaların farklı etkinliklerle sunduğu emeklilik promosyonları ile belirleniyor. Emekli vatandaşların merak ettiği sorular arasında emekli promosyonu ne zaman yapılacak, emekli maaşı promosyonu ne zaman geçerli olacak, cevabı belli oldu. Peki, hangi banka kaç emeklilik promosyonu yaptı? İşte Banka Emeklilik Promosyonu detayları ve ayrı PTT Emeklilik Promosyonu hakkında bilgiler…

Bankanın 2022 yılında çıkaracağı emekli ikramiyesi tutarı belirlendi. Emeklilik artışı, birçok banka tarafından belirlenen ve kamuoyu ile paylaşılan alınan ücret oranına göre değişmektedir. Emeklilik promosyonları 450 TL ile 2,250 TL arasında değişmekte olup, alınan maaş miktarına göre değişiklik göstermektedir. Ziraat, Halk, Garanti ve İş Bankası ile TEB, Akbank, Finansbank ve diğer bankaların emeklilik promosyonlarına ilişkin maaş kararları ve promosyonları aşağıda yer almaktadır.

Neredeyse tüm bankalar, 13 milyon emeklinin merakla beklediği gelişmelerden biri olan emeklilik promosyonlarını açıkladı. Bankanın hazırladığı tüm emeklilik promosyonlarını haberimizde topladık. Peki, 2020 yılında hangi banka kaç emekli promosyonu hazırladı? Emeklilik promosyon ücreti ne kadar? İşte bankanın hazırladığı tüm emeklilik promosyon teklifleri ve detayları

Bankaların bu yıl emeklilere maaşları karşılığında kaç promosyon sunduğu merak ediliyor. Görüşmeler sonucunda emeklilerin maaşları karşılığında alacakları yeni terfilerin miktarı belirlenir. Yeni oran, SGK ve Ziraat Bankası’nın yaptığı anlaşmanın ardından açıklandı.

Garanti BBVA Duyurdu

Garanti Bankası tarafından düzenlenen promosyonlarda; Garanti BBVA emeklilerimize 1.200 TL’ye varan indirim. Garanti BBVA’dan yeni emekliler için ilk maaş artışı! Şeklinde duyurular yapıldı. Garanti BBVA ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni sözleşme ile Garanti BBVA’dan 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler, ek ödemesiz 1.200 TL’ye kadar promosyon nakit ödeme alabilecek. Garanti BBVA, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL’ye kadar emeklilere 1.000 TL, maaş ve üzeri emeklilere 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’den fazla Garanti BBVA ATM’sinden emekli maaşınızı kolayca çekmek için kimlik kartınızla size en yakın şubemize gitmeniz yeterli.