10 bin TL indirim! Fiat 500L ve Kia Ceed fiyatları vatandaşları şaşırttı! İşte 500L ile Ceed fiyat listesi

10 bin TL indirim! Fiat 500L ve Kia Ceed fiyatları vatandaşları şaşırttı! İşte 500L ile Ceed fiyat listesi… Fiat ve Kia ailesinin en sevilen modelleri olan 500 L ile Ceed modelleri fiyatları bağlamında oldukça ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizde artan otomobil fiyatları insanları orta sınıf otomobillere yönlendiriyor. Fiat’ın sevilen otomobili 500 L için detaylar gelmeye devam ediyor. Fiat 500 L Tasarımıyla ilgi çeken Fiat 500L bilhassa geniş ailelerin tercih ettiği otomobil modelleri arasında yer alıyor Ayarlanabilen koltuk yüksekliği ile ilgi çeken Fiat 500L oldukça konforlu bir sürüş sağlıyor.

Fiat 500L güncel fiyatları

Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 501.900 TL’den satılıyor

Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 516.900 TL’den satılıyor

Fiat 500L Cross 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 607.900 TL’den satılıyor

Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel 625.900 TL’den satılıyor

Otomatik ve manuel vitesli modelleri ile her kullanıcının tercih edebileceği otomobiller arasında yer alan Fiat 500L değiştirilebilir koltuğu ve USB girişli Uconnect 7″ HD dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemiyle de sürücülerin gözdesi olmaya aday otomobiller arasında bulunuyor. Söz hususu otomobilde 6 adet ön ve yan hava yastığı da vardır.

Fiat Babalar Günü Kampanyası 2021 ve 2022 model 0 km Panda, 500L ve 500X modelleri için 2 Haziran 2022 – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

Kia Ceed güncel fiyatları

Kia Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Cool Benzin 639.900 TL’den satılıyor

Kia Yeni Ceed HB 1.6L 136 PS DCT Cool Dizel 709.900 TL’den satılıyor

Kia Yeni Ceed SW 1.5L 160 PS DCT Prestige Benzin 785.900 TL’den satılıyor

Kia Yeni Ceed SW 1.6L 136 PS DCT Prestige Dizel 847.900 TL’den satılıyor

Kia Ceed SW 160 PS güç ve 253 Nm tork yapan 1.5L TGDI MHEV benzinli ve 136 PS güç ve 320 Nm tork yapan 1.6L DSL MHEV dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır. Kia Ceed SW 1.5L TGDI MHEV DCT ortalama 5.9L yakıt tüketirken, 0’dan 100 km’ye 8.8 saniyede çıkmaktadır. Maksimum sürati 210 km/s’tir.

EDİTÖRÜN NOTU: Kia ve Fiat resmi internet sitesinden araçların fiyatları alınmıştır