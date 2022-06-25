1-2-5-7-10 ve 15 günlük rapor parası kaç para 2022? Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? İşte sorgulama işlemi…

Korona olması sebebiyle rapor almış ve o süre boyunca çalışmamış olan kişilere verilen ücret, rapor sürelerine, aldıkları brüt maaşlara ve çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterir. SGK istirahat raporu ücreti almak isteyen korona hastalarına diğer hastalıklardan farklı şekilde bir hesaplama durumu mevcut değildir. Yalnızca korona hastalığına yakalamış olan kişilerin evde mi yoksa hastanede mi tedavi olduklarına bakılarak kendilerine verilecek olan ücretin oranı hesaplanır. Peki 5-10 ve 15 günlük rapor parası kaç para 2022? Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? İşte sorgulama işlemi…

İstirahat Raporu Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

SGK’dan istirahat raporu almak isteyen kişilerin rapor ödemeleri için belirlenmiş olan bazı etkenler vardır ve bu etkenlere bakılarak hesaplama işlemi yapılır. İlk etken, rapor alacak olan kişilerin son 3 aylık aldıkları brüt maaşları ve son 3 ay boyunca sigorta primlerinin ödenip ödenmediğidir. Kişiler hastalanmadan önceki 3 ay boyunca eğer prim ödemeleri eksiksiz yapılmışsa, kişiler rapor ücreti alma hakkına sahiptir.

Daha sonra, bu son 3 aydaki maaş ödemeleri eğer farklı ise ortalaması alınır ve kişilere 1 aylık bir ücret çıkartılır. 1 aylık net ücretten kişilerin günlük brüt maaşları hesaplanır. Eğer kişiler, ayakta tedavi görmüşlerse günlük ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi görmüşlerse de günlük brüt ücretlerinin yarısı raporlu gün sayısı kadar kendilerine ödenir.

İş Göremezlik Raporu E Devlete Ne Zaman Düşer?

İş göremezlik raporunun e-devlet sistemine düşme süresi, işveren tarafından girilmesinden sonra en fazla 5 iş günüdür. E-devlet sistemine sağlık raporunun düşmesinden sonra kişilerin SGK istirahat raporu müracaatında bulunma hakları doğar. Bu nedenle de mutlaka işverenler tarafından raporun kabul edilmiş olması gereklidir.

1-2-5-7-10 Ve 15 Günlük Rapor Parası Kaç Para 2022?