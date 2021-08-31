AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONU SORGUN’DAN

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Sorgunlu hemşehrimiz Enbiya Taha Biçer, Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olarak, ay yıldızlı bayrağımızı yükseklerde dalgalandırdı.

Enbiya Taha Biçer daha önce Lübnan Beyrut’da düzenlenen 2021 Open Taekwondo şampiyonasında Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında birinci olmuştu.

Aldığı altın madalya ile Türkiye ve Sorgun’un gururu olarak Ay Yıldızlı bayrağımızı göklere taşıyan Enbiya Taha Biçer, 24- 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen ümitler 87 kiloda dövüşerek Avrupa şampiyonu oldu.

Genç tekvandocunun babası Ahmet Biçer “Ay Yıldızlı bayrağımızı göklere taşıyan koca yürekli canım oğlum Enbiya Taha Biçer Avrupa şampiyonu olarak bizleri ve ülkemizi gururlandırmıştır. Bu süreçte bize destek olan, olmaya çalışan ve olamayan herkesten Allah razı olsun. Ailece oğlumuzla gurur duyuyoruz” dedi.