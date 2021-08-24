Tekstil fabrikası inşaatı başladı

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YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasının inşaatına başlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin girişimleriyle Yenidoğan mahallesi Çekerek Yolu üzerine kurulacak olan fabrikanın ilçenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe önemli ölçüde çözüm getireceğini belirtti.

Fabrikanın temel direklerinin dikilmeye başladığını ve inşaatın kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Ekinci ”Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamızda çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Fabrika inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. İlçemizin kanayan yarası işsizliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak tekstil fabrikamız, istihdam alanında büyük bir adımdır. Çalışmalarımızı engelleyen değil yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayışla sürdürüyoruz, ilçemizde istihdam sağlayacak her işverene kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.

Belediyeciliği sadece yol, kaldırım yapmak olarak görmediklerinin altını çizen Ekinci “Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşa etmektir, biz bu anlayışla durmadan, yılmadan çalışacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Sorgun halkınındır” ifadelerini kullandı.

Ekinci, yapımına başlanan tekstil fabrikasının kısa bir süre içerisinde faaliyete geçeceği bildirildi.