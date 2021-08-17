Üniversiteyi kazanan öğrenciler için tercih çadırı

Ekleyen admin on Ağu 17th, 2021 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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YOZGAT  - Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ve Sorgun Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik tercih çadırı açtı.

Sorgun Belediye Başkanı mustafa Erkut Ekinci, Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda kurulan çadırın 17-20 Ağustos tarihleri arasında hizmet vereceğini söyledi.

Sabah 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında açık olacak çadırda, uzmanlar tarafından üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verileceğini söyleyen Ekinci, bu şekilde öğrencilerin doğru yönlendirileceğini belirtti.

Ekinci, “Belediyemizin Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu işbirliği ile açtığı tercih çadırında, bu yıl yapılan üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere hangi üniversiteleri tercih edeceklerine yönelik Meslek Yüksek Okulu görevlilerimizce danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrencilerimiz doğru bilgiyi kaynağından alıyorlar. Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi, bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

 

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