Hemşehrimiz Saygı Öztürk’ün yeni kitabı “Vali Bey” çıktı

Ekleyen admin on Ağu 11th, 2021 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Sözcü Gazetesi yazarı hemşehrimiz Saygı Öztürk’ün yeni kitabı “Vali Bey” okuyucularıyla buluştu.

Öztürk, 2020 yılı Kasım ayında vefat eden ünlü valilerden Refik Aslan Öztürk’ün hayatının konu edildiği kitabı yazarken hem ağlayıp hem yazdığını ifade ederek, Vali Öztürk İlkesi; hak, hukuk, adalet, vicdan ve tasarruf olan Vali Refik Öztürk’ün hayatını birlikte çalıştığı arkadaşlarından dinleyin diyor.

*Okul, tebeşir, tahta bilmedikleri köyde o gün köy bekçisi neyin müjdesini veriyordu?

*Ünlü bir karikatüristken niçin Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine yerleşti?

*Atatürk ve Türk büyükleri büstleri kırıldığında neler yaptı?

*Yoğun bakım odasında niçin ihale pazarlığına girişti?

*içişleri Bakanlığı’nda valiler toplantısına neden alınmadı?

*Tüm doktorlara gönderdiği mektupta neler istedi, sonunda neler oldu?

*Makam otomobiline niçin binmiyor, yolculuklarını niçin otobüsle yapıyordu?

*Polis minibüste kimlik kontrolü yaparken validen niçin şüphelendi?

*”Niğde’de yiyecek ekmeğimiz bu kadarmış” deyince neler oldu?

*On yılda yapılacak işi, on kuruş harcamadan nasıl bir yılda bitirdi?

*O, niçin bolluk içindeyken kıtlık içinde gibi yaşamayı seviyordu?

*”Tutumlu vali” geliştirdiği modelle nasıl işsizliği bitirdi ve modeli örnek oldu?

Bu soruların cevapları Türkiye’nin “efsane vali”si Refik Arslan Öztürk’ün yaşamında gizli olduğunu vurgulayan Öztürk kitabında şu açıklamalara yer veriyor:

“Yozgat’ın Akbucak köyünde doğdu, hukuk fakültesini bitirdi; karikatüristlik, kaymakamlık yaptı. Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa valiliklerinde bulundu. Her yerde halkla iç içe, halkın içinde oldu. Hep tasarruf ve kalkınmayı savundu, kendini eğitim ve çağdaşlaşmaya adadı. Bugün Refik Arslan Öztürk adı görev yaptığı illerdeki tarihi yerlerde, sanayi tesislerinde, bürokraside yarattığı ekolde ve hizmet verdiği binlerce insanın gönlünde yaşıyor.”

 

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