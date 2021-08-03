Sorgun’da Bilimin Dijital Güncesi’ isimli projede başvurular başladı

Ekleyen admin on Ağu 3rd, 2021 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

YOZGAT  – Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin yaptığı “Sorgun’da Bilimin Dijital Güncesi” isimli proje kapsamında yapılacak “ortaokul öğrenci eğitimleri” için başvurular başladı.

Proje Koordinatörü Yusuf Ünal gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan projede uzman eğitmenlerin, Yozgat ili başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçmiş öğrenciler için doğa ve bilim temalı program çerçevesinde eğitimler vereceğini belirtti.

Ünal, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamında desteklenecek 100 proje arasına giren Sorgun’da Bilim Dijital Güncesi projesi kapsamında, Sorgun’da ilk kez TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları projesi gerçekleştirileceğini ifade ederek “Projede eğitim almak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören akademik açıdan başarılı, meraklı ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli 30 öğrenci seçilecektir. Öğrencilere bilimin ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin teknoloji entegrasyonu ile gelişmesini sağlamak amacıyla altı gün boyunca uygulamalı eğitimler verilecektir.

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin yaptığı projeye başvurular tamamlandı” dedi.

Proje ekibi ilgili öğrencilerin başvurularını heyecanla beklediklerini belirten Ünal, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi, Safa Sorgun Thermal Otel, Yozgat Çamlığı Milli Parkı,Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi ve Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleşecek eğitim çalışmalarının 14-19 Ağustos tarihinde arasında yapılacağını kaydetti.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler