Sorgun’da Bilimin Dijital Güncesi’ isimli projede başvurular başladı

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YOZGAT – Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin yaptığı “Sorgun’da Bilimin Dijital Güncesi” isimli proje kapsamında yapılacak “ortaokul öğrenci eğitimleri” için başvurular başladı.

Proje Koordinatörü Yusuf Ünal gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan projede uzman eğitmenlerin, Yozgat ili başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçmiş öğrenciler için doğa ve bilim temalı program çerçevesinde eğitimler vereceğini belirtti.

Ünal, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamında desteklenecek 100 proje arasına giren Sorgun’da Bilim Dijital Güncesi projesi kapsamında, Sorgun’da ilk kez TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları projesi gerçekleştirileceğini ifade ederek “Projede eğitim almak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim gören akademik açıdan başarılı, meraklı ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli 30 öğrenci seçilecektir. Öğrencilere bilimin ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin teknoloji entegrasyonu ile gelişmesini sağlamak amacıyla altı gün boyunca uygulamalı eğitimler verilecektir.

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin yaptığı projeye başvurular tamamlandı” dedi.

Proje ekibi ilgili öğrencilerin başvurularını heyecanla beklediklerini belirten Ünal, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi, Safa Sorgun Thermal Otel, Yozgat Çamlığı Milli Parkı,Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi ve Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleşecek eğitim çalışmalarının 14-19 Ağustos tarihinde arasında yapılacağını kaydetti.