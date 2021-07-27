Musa Miyase Meriç Kur’an Kursu binası tamamlandı, kayıtlar başladı

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YOZGAT – 2020 Yılında Sorgun İlçe Müftülüğü’nün girişimleri ile Bedir Baba Mahallesinde inşaatına başlanan Musa Miyase Meriç Kur’an Kursu binası tamamlandı.

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatı tamamlanan kursun kısa bir süre sonra hizmete gireceğini belirterek “Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan kurs binamızın yeri Musa ve Miyase Meriç tarafından bağışlandı. Binamız ise diğer hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapıldı. Kursumuzda 4-6 yaş çocuklarımız eğitim alacaklar. Kreş gibi de düşünülebilir” dedi.

Kayış, kurs binasının ihata duvarının masraflarını hayırsever vatandaşların üstlendiğini, yapım işini üstlenen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde görevli usta öğretici Talip İlbaş’ın, Türk Kültür ve Medeniyetinin güzel örneklerini bahçe duvarına taşıdığını sözlerine eklerken, kayıtların başladığını belirtti.