Ağan ve Yeşil birlik encümeni seçildi

Ekleyen admin on Tem 14th, 2021 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği birlik encümeni seçimleri Sorgun’da köy muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sorgun Köylere Hizmet Götürme Birliği birlik encümeni seçimlerinde Muaz Ağan, Bekir Bozkurt, Osman Yeşil, Mustafa Şanlı’nın aday olduğu seçimlerde yetmiş dört köy muhtarından yetmiş ikisi oy kullandı. Kullanılan 72 oydan 1 oy boş çıkarken, Muaz Ağan 57, Osman Yeşil 34, Mustafa Şanlı 31, Bekir Bozkurt 23 oy aldı. Birlik encümeni üyeliğine alınan oylara göre Muaz Ağan ve Osman Yeşil seçildi.

Seçimlerden sonra gazetemize açıklamalarda bulunan birlik encümeni Muaz Ağan ve Osman Yeşil, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ağan, “Köylere hizmet götürme birliğinin encümen seçimi ilçemize hayırlı olsun. Seçime katılan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Seçilen birlik encümeni olarak adaletli, eşit hizmetler için çalışacağımıza söz veriyorum.” dedi.

Hizmet için çalışacaklarını ifade eden Ağan, “Köylerimizin eksiklerini yakından biliyor ve takip ediyoruz. Muhtarlarımızla diyalog içerisinde olarak ayrımcılık yapmadan çalışıp eksikleri gidermeye çalışacağız.  Köylerimizde içme suyu sıkıntısı yaşandığını biliyoruz. Bu konuda neler yapabilir, hangi çalışmalarla bu sorunu aşabiliriz değerlendirip elimizden geleni yapacağız.” dedi.

 

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