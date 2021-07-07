ÇAĞLAYAN VE ŞENER EMEKLİ OLDULAR

Spread the love













Sorgun ilçe milli eğitim müdürlüğünde çalışan Hasan Çağlayan ve V.H.K.İ memuru Veysel Şener emekli oldular.

Yıllardan beri ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan Şef Hasan Çağlayan ve V.H.K.İ memuru Veysel Şener’in emekli olması dolayısıyla bir veda yemeği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal burada yaptığı konuşmada hizmetleri için iki personele de teşekkür ederek” Ilçe milli eğitim müdürlüğü personellerimizden Şef Hasan Çağlayan ve V.H.K.İ memuru Veysel ŞENER emekli olmuşlardır. Yeni hayatlarında sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim.” Dedi. Öcal “Bu arkadaşlarımızla çalıştığımız süre içerisinde çok memnun kaldık. Görevlerini de hakkıyla yaptılar. Bundan sonraki emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerim.” İfadelerini kullandı.

Daha sonra Musa Öcal emekli olan Hasan Çağlayan ve Veysel Şener’e günün anısına birer hediye verdi.