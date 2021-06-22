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YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde yapılan KOP destekli Eleme Paketleme Tesisi’nin montajına başlandı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOP destekli Eleme Ve Paketleme Tesisi’nin bölgedeki önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını ifade eden Sungur “ Yozgat ve ilçeleri özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye’de önemli bir yere sahiptir. KOP destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisinin kurulmasını planlıyoruz. 3 milyon 180 bin lira bedelli projemizin hayata geçmesi için sayılı günler kaldı” dedi.

Sungur, tarım alanından teslim alınacak ürünlerin tesiste işlenip, paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını, proje için 690 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Paketleme tesisi vasıtasıyla üretilmiş olan baklagillerin paketlenme makinesine entegre edileceğini vurgulayan Sungur “Projemizin amacı, renk ayırma ünitesi ile ürünlerin daha iyi kalitede tüketiciye ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu durum katma değeri yüksek üretim yapan, ekonomik anlamda daha gelişmiş çiftçilerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır” İfadelerini kullandı.

Sungur, yeni hazırladıkları ‘KOP İle Tohumlarımız Eleniyor’ adlı projenin de mali destek almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.