Sorgun Terminal Kavşağı’na yaya üst geçidi

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YOZGAT – Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde Ankara Sivas Karayolu üzerinde bulunan ve önemli trafik sorunlarına neden olan Terminal Kavşağı’na yaya üst geçidi yapacak.

Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağına yapılması planlanan yaya üst geçidi projesinin kısa sürece içerisinde yapılacağını bildiren Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü ve 6. Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Ankara-Sivas Karayolu üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Terminal-Sağlık Ocağı önüne, trafik ve can güvenliği için yaya üst geçidi yapımı işi ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup önümüzdeki günlerde üst geçidin kurulum çalışmalarına başlanacaktır. Şehrimize hayırlı olsun ”dedi.