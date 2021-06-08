DENİZ BİTTİ

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Deniz bitti, deniz küstü, deniz köpürdü, ……. Ve deniz kustu…

Dereleri, gölleri kuruttuk. Yaylaları, tarım arazilerini betona gömdük, ardından El Fatiha… Gelecek nesil, içinde bulunduğumuz nesli nasıl anarlar acaba ?!!!

Suçlu ayağa kalk!

Belediyeler, fabrikalar ve çevre Bakanlığı… Eğer birazcık duyarlı olsalardı, denizlerimiz bu hale gelmezdi… Sorumluluk top yekün hepimizdedir… Arıtma hak getire, takip yok, ceza yok sonun da geldik bu günlere… Deniz baktı ki, kendisini kirletenlerden haber yok, kirletenlere cezanın ucunu kusarak göstermiş oldu… Bu konuda sayfalarca yazı yazılabilinir, ders alınmaz, alınmayacağı içinde kalem yormak fuzulidir…! Şu kadarını ilave etmeden geçemeyeceğim, Belediye Başkanıyken filtresiz fabrikaları kapattığım da cümle alem ayağa kalkmıştı! Yıl mı 1984…. Eh denizlerin küsmesi göstere göstere geldi…