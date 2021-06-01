Aşağı Cumafakılı Köyü’nde yağmur duası

Spread the love













Sorgun’a bağlı Aşağı Cumafakılı köyünde mevsimin kurak gitmesi nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.

Köy camisi önünde kurban kesilerek yapılan yağmur duasına Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve köylüler katıldı.

Köy muhtarı Emin Arslan, mevsimin oldukça kurak geçtiğini, bu nedenle yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

Öğle namazı sonrası yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapılan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerini semaya açan vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.