AĞALAR-SEYİSLER

Ekleyen admin on May 26th, 2021 kategori : Ali Demirdağ. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Bir zamanlar Ağa’nın birisi Bağdat’tan bir at getirtir. Çok beğendiği bu ata çok özel bir ihtimam gösterir. Tımarıyla, suyu ve yemiyle bizzat kendisi ilgilenir. Ve seyislerine de şöyle bir ihtarda bulunur: “Şayet, kim bu at öldü derse onun kellesini alırım.” Seyisler de işin ciddiyetini anlamış ve ona göre hareket etmekte iken; günün birinde at ölür.

Gelgelelim bu atın öldüğünü Ağa’ya kim söyleyecek? Uyanık seyislerden biri ben söylerim demiş. Ve Ağa’nın huzuruna çıkıp: “Ağam, senin Bağdat’tan getirttiğin at.. E, ne olmuş ata, der Ağa. Seyis: Yattı kalkmıyor, ayaklarını uzattı çekmiyor, gözlerini kapattı açmıyor, yem verdik yemiyor, su verdik içmiyor..”deyince, Ağa: “Ulan (affedersiniz) at öldü desene!” demiş. Seyis: “Ağam bu sözü ben değil, siz dediniz,” demiş.

Şimdi gelelim konumuza. Zaman zaman bu ülkenin tarihî dönüm noktalarında, dış basından yansıyan haberlere bakıyoruz. Mesela: Mossad destekli İsrail Gazeteleri (J.S), Cia destekli (W.P) gibi yayınlarda, oradaki AĞALAR(!) (FETÖ dâhil) bir şeyler söylüyor, buradaki seyisler derhal sahneye çıkıp onların söylediklerini aynen tekrar ediyorlar.

Siyaset bu ya! Hikâyedeki seyisler, söylenmesi gerekenleri Ağa’ya söyletiyorlar. Bu ülkenin siyasetinde de Ağalar, seyislere söyletiyorlar. Olay bu.. Meraklılar için söyleyim. Geogla’dan girip bu ülke aleyhine dış basından yansıyanları arayıp bulabilirsiniz.

 

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