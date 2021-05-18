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KIZILAY YARDIMLARI YERİNE ULAŞTI

Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Ramazan ayında Türk Kızılayı olarak hayırseverlerinde desteğiyle yaptığı yardımlar hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Ateşer, “Türk Kızılayı’nın Sorgun’da ki temsilcileri olarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden, emeklerimizi esirgemeden bir ay boyunca ramazanın ruhuna uygun dolu dolu, bereketli bir yardım seferberliği başlattık. Bu yardım seferberliğinde gıdadan tutun, giysi, nakdi yardım, meyveye varıncaya kadar birçok kalemde birçok ailenin ihtiyacını karşıladık.” dedi.

“HAYIRSEVERLERİMİZ VAR OLSUN”

Ateşer, gerek yurtiçinden gerek yurtdışından yapılan hayırsever bağışlar hakkında şunları söyledi: “Kızılay olarak hayırseverlerimize minnettar olduğumuzu önemle belirtmek isterim. Bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayıp her zaman yanımızda oldular. İsmini burda zikredemeyeceğim hayırseverlerimiz yurtdışından, yurtiçinden bağışlar yaptılar. Bizlerde bu bağışları gıda kolisi, giysiye çevirerek büyük titizlikle yerlerine ulaştırdık. Allah veren ellerin birini bin etsin.” dedi.

“KIZILAYIN İYİLİK MELEKLERİ İYİ Kİ VARSINIZ”

Ateşer, Türk Kızılayı gönüllülerinin hiç bir çıkar, hiç bir menfaat beklemeden gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Türk Kızılayı’nın iyilik meleği olan Kadın Kollarımız bu ramazan ayında hiç durmadan, gece gündüz demeden yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Kadın kollarımızdan Meral Özdemir, Hasibe Mol, Munise Akdoğan, Zeynep Ertal Altunkuyu, Yasemin Ünal, Ebrar Özdemir, Mualla Ertal, Şura Akçelep’e ayrı ayrı sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Onlar Türk Kızılayı’nın eli kolu oldular.” dedi.

1200 GIDA KOLİSİ, 214 KİŞİYE NAKDİ YARDIM YAPILDI

Ateşer, bir aylık süre zarfında yapılan yardımlar hakkında şöyle konuştu: “Şubemiz aracılığıyla ilçemizde günlük bin adet ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Bin 200 aileye gıda kolisinin yanında kavurma, patates, soğan meyve yardımı yaptık. 214 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza beşyüz lira nakdi yardım gerçekleştirdik. ” dedi. (Sema Özmen)