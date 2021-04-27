Emniyet’ten kumar operasyonu

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YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde emniyet güçlerince bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan 12 kişi yakalandı.

Sorgun’da bir kahvehanede gizli kumar oynatıldığı istihbaratını alan polis ekipleri kahvehaneye baskın düzenledi. Işıkları kapalı ve kapısı kilitli olan kahvehaneye çilingir yardımıyla giren polis ekiplerini engellemek için kapı arkasına kanepe dayayan şahıslar, kıskıvrak yakalandı. Türk Ceza Kanununun 228. maddesi gereğince 1 Kişiye “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan dolayı adli işlem başlatılırken, kahvehanede yakalanan 12 kişiye; sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları ve kumar oynadıkları kişi başı 5 bin 670 lira 50 kuruştan toplam 68 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.