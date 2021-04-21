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Yozgat’ın yetiştirdiği dünyaca ünlü ve ödüllü değerli bilim adamlarından Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Onkoloji,Hematoloji ve İç Hastalıkları uzmanı Prof.Dr.Taner Demirer İYİ Parti genel merkezince genel başkan Meral Akşener’in olur’u ile partinin Toplumsal Politikalar Başkanlığı ARGE’den sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirildi.Yozgat siyaset gündemine de bomba gibi düşen bu haber,Yozgat’taki ‘Taner Demirer’ sempatizanlarını ve İyi partili seçmenleri sevindirdi.Hemşehrimiz Prof.Taner Demirer ise konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada “ Genel başkanımız sayın Meral Akşener’in tensipleriyle genel merkez Toplumsal Politikalar Başkanlığında ARGE başkan yardımcısı olarak atanmış bulunuyorum.Allah yar ve yardımcımız olsun.Ülkemize ve Yozgatımıza hayırlı hizmetler yapmayı bize nasip etsin”dedi

Bundan önce Ak Partiden Yozgat milletvekili aday adayı olan ,partinin Yozgatta yaptığı önseçimlerde ve kamuoyu yoklamalarında yüksek oylar edinen ,ancak Ak Partinin dönemin Yozgat direktörü Bekir Bozdağın engellemeleri nedeniyle Ak Parti listelerinde yer alması önlenen Prof.Dr.Taner Demirer’in İYİ parti genel merkez yetkililerinin referansları ve genel başkan Meral Akşener’in onayı ile siyaset hayatına İYİ Partide devam kararı Yozgat siyaset kamuoyunda ‘ önemli bir gelişme’ olarak algılandı.Yozgat siyasetinin bazı akil insanları bu konuda “ Taner hoca,özellikle sağlık sorunu olan her Yozgatlıya sahip çıkan değerli bir bilim adamıdır.Yozgatımızın siyasette Taner hoca ve onun gibi Yozgatsever ve çalışkan önderlere ihtiyacı vardı.Ak Parti, hernedense vilayetimizde seçmen nezdinde sevilen bu hemşehrimize sahip çıkmadı.İYİ parti akıllıca bir iş yapmış,Taner Hocayı saflarına katmış..Memleketimize hayırlı olsun”ifadelerini kullandılar.

TANER DEMİRER’İN BAŞARILARLA DOLU ÖZGEÇMİŞİ

2002 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi

2014 Yılı TBMM Onur Ödülü Sahibi

2020 Yılı Aziz Sancar Bilim Ödülü Sahibi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi

TÜBA Kanser Çalışma Grubu Başkanı

Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) Asli Üyesi

Dünya Akdemiler Birliği (IAP) Seçici Kurul Üyesi (2013-2016)

Dr. Demirer 1984 yılında Ankara Tıp Fakültesinden dönem üçüncüsü olarak mezun olmuş ve 1987-1997 yılları arasında 10 yıl süre ile ABD de eğitim görmüştür. ABD de bulunduğu dönem içerisinde iç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesinde yapmıştır.

1998 yılında ülkemizde hematoloji alanında verilen ‘ROCHE Tıp Araştırma Ödülü’nü almıştır. Dr. Demirer 2001-2007 yıllarında Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliğinin Solid Tümör Grubu Başkanlığı ile Avrupa Kanser Federasyonu konsey üyeliği görevlerini yürütmüştür. Dr. Demirer aynı zamanda bir çok uluslararası düzeyde tanınmış dergilerin yayın kurullarında danışman olarak da görev yapmıştır.

Dr. Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999 da Ankara Numune Hastanesinde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde Istanbulda düzenlenen Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kongresinin Başkanlığını yapmıştır.

2002 yılında Sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü almıştır. Avrupa Bilimler Akademisi asli üyesi olan Demirer , TÜBA Konsey üyeliği ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul üyelikleri de yapmıştır. Dr. Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser Çalışma Grubu Başkanı ve Kök Hücre Çalışma Grubu üyesidir.

Prof.Demirer Kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı nitelikli çalışmaları ve Ülkemizi yurt dışı bilimsel platformlarda temsil kabiliyeti nedeni ile Ekim 2014 de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülünü ve Ekim 2020 de Aziz Sancar Bilim Ödülünü almıştır.