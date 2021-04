Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Spread the love













Herşeyden önce, iktidarın nimetlerinden yararlanan medya ve kendi koltuklarını koruma uğruna memleketi ateşe atan sözde politikacılar tarafından darbeci olarak lanse edilen104 kahraman vatansever emekli amiralimizin çekincelerini dile getiren bildiri altına imza attıkları Monrtö Sözleşmesi en basit şekilde neymiş, ona bir göz atalım;

20 Temmuz 1936′da İsviçre‘nin Montrö kentinde imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası sözleşme. Sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı verir ve barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantiler.Sözleşme, Karadeniz‘e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlar.

Sorgun Postası‘nın değerli okuyucuları,

En son satırda ne diyor sözleşmemiz; Sözleşme, Karadeniz‘e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlar.

Bu durumda Montrö Sözleşmesinin yürürlülükten kaldırılması en çok Karadenize kıyısı olmayan ve Rusya ile savaşa tutuşmak ve ülkemizi işgal etmek için yanıp tutuşan ülkeleri sevindirecektir. Yani buna en çok ülkemizin azılı düşmanları ABD, Yunanistan, Fransa, İsrail ve İngiltere sevinecektir! Zaten Yunan basını gözaltılardan sonra göbek atmaya başladı bile.

Montrö Sözleşmesinin iptal edilmesi 3. Dünya Savasının sebebi bile olabilir. Tabi bizler bunu her ay aldıkları 1 koli erzak kolisi karşılığında körü körüne her duyduğuna inanan ve alkışlayan cahillereanlatamayız!

Bu iş, sanılandan çok daha ciddidir. Bu iş, öyle sırf uzman oldukları alanda fikirlerini belirtti diye, yıllarca ülkesine hizmet etmiş kahraman askerlerimize kolayca darbeci yaftası yapıştırmak gibi kolay değildir. Bu iş, sahte diplomalılarla devlet yönetmeye, Dışişleri Bakanlığının önünden bile geçmemiş katil ve fötöcüleri Büyükelçi olarak görevlendirmeye , İlkokul öğretmenlerini vali olarak atamaya, güreşçileri banka müdürü olarak atamaya, 2004 yılında „ Bunlara darbe yapın“ diye mektup yazdıktan sonra „rütbeleri sökülsün , lojmanlardan atılsın, maaşları kesilsin“ demeye hiç benzemez! Montrö hakkında konuşmak tecrübeli ve liyakat sahibi devlet adamlarının işidir.Koltuğa zamkla yapışan bunamışların işi değildir!

Aksi bir durumda Alman Savaş Gemileri‘nin Göben ve Breslau (Yavuz ve Midilli) Sivastopol ‘u top ateşine tuttuğu gibi, yarın ADB Savaş gemilerinin Rusya‘yı topa tuttuğunda ne yapacağız? Ne bileyim yani ya da ABD savaş gemilerinin bizi topa tuttuğunda ne yapacağız? Devlet Bahçeli, Erdoğan ve satılık sözde gazeteciler o zaman ne yapacaklar acaba? Gerçi onlar herşeyi gener Bay Kemal‘e yüklerler ! Nasıl olsa seçmenlerini zekası her yalana inanmaya müsait! Yeter ki düzenli olarak evlerine gelen erzak kolilerine zeval gelmesin!

AKP iktidarı eğer Montrö Sözleşmesini feshederse sırf Erdoğan ailesinin ve çevresinin bunda maddi ve manevi bir çıkarı olacaktır! Tıpkı ABD ‘nin „Türk askeri Barış Pınarı Harekatını sona erdirmezse Erdoğan ailesinin 7 ülkedeki bütün mal varlığı bloke edilecek“ dedikten sonra yüzlerce şehit verdikten sonra son sürat harekatı yarıda bırakıp geri çekilmemiz gibi!

Yoksa daha büyük bir şantaj mı var acaba bu defa? Olmaz olmaz demeyin!

Bu arada, iktidarın nimetlerinden yararlanan bazı gazeteler,104 amiralin akrabalarından 4 kişinin CHP üyesi olduğunu sitelerinde yayınladılar. Hem de yasak olmasına rağmen tüm kişisel bilgileriyle birlikte! Emekli amirallerin ve yakınlarının bir partiye olması yasak değil ayıp değil!

Şunu unutmasınlar! 15 Temmuz darbesinin organize eden fetöcülerin yedi sülalesi AKP üyesi ve yöneticileriydi! Ve halen en kritik görevde bulunuyorlar!!!

Bu konuda ve şeriat isteriz diye anıranlar için tek kelime bile edemeyen pire yavrularının! tek kelime bile etme hakları yok!

Bu devir bitince hepsiyle bağımsız yargı önünde görüşeceğiz! Gün gelecek Mustafa Kemal‘in ülkesini liyakat sahibi insanlar yönetecek!