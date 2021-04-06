Sorgun’da kırmızı çizgi etkinliği

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YOZGAT – İçişleri Bakanlığı’nın Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” etkinliği kapsamında Agahefendi ilkokulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan ve görevliler tarafından okul önündeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildiğini ve öğrencilerinde ellerinde pankartlarla bu çizgilerden geçerek yaya önceliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Ekinci, 2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin yararlı olacağını belirtti