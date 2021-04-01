16 MART ÖĞRETMEN OKULLARI GÜNÜ

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“Gök yüzüne yıldızlar yer yüzüne Türkler serpilmiş.”Özbek özdeyişi

Bu söz ve Öğretmenler Marşı , ANDIMIZI yasaklayanlara ders vermekte.

Bir ülkenin zenginliği eğitimli insan gücüdür.

Sosyalbilimcilere ve antropolglara gore ; eğitim geniş bir süreç olup, her türlü öğrenimi içine alır. Örgütlenmiş ve örgütlenmemiş olan öğrenimi içine alan bu süreç, kişinin kültür kazanmasını,kişiliğinin oluşmasını ve onun sosyalleşmesini, diğer bir deyişle,kendi toplumunun bir üyesi olarak yaşamaya uyum sağlamasını öğretir. Eğitim, çocuğun doğumu ile başlar ve tüm hayatı boyunca çeşitli şekillerde devam eder.

Kültür,devam eden ve gelişen davranış biçimleridir.Diğer bir deyişle,bir görenekler topluluğudur.

Kültür insanlık mirası olarak, bir kuşaktan diğerine aktarılımlaıdır.Ulusal ve evrensel kültür mirası insanlığın ortak mirasıdır. Ülkeler ve Dünya Eğitim,Bilim ve kültür örgütü UNESCO bu amaç için çalışmaktadır.

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç ,eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise; kültür, yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür.

1839’da Tanzimat’la başlayan batılılaşma hareketi ile Açılacak ve çağdaş eğitim yapacak batı modeli okullara ihtiyaç duyulmuş ve bu anlayışa uygun 16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn adlı öğretmen yetiştiren bir okul açılmıştır. Bu tarih öğretmen okullarının kuruluş yılı olarak kabul edilir.

Dârülmuallimîn zaman içinde ilkokul, ortaokul ve liselere öğretmen yetiştiren “Dârülmuallimîn-i Âliye” okulu olmuştur. 1891 yılında bu kurumun içinde yer alan ‘Âli’ kısmı lise düzeyindeki okullar olan öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretmen Okullarının çekirdeğini oluşturmuştur.

Cevad Memduh Altar’ın, 1931 yılında, sanat ve müzik tarihi öğretmenliği yapmakta olduğu Gazi Muallim Mektebi (Gazi Eğitim Enstitüsü) için yazdığı ilk ve tek bestesi olan G.M.M. Marşı, sonradan Öğretmenler Marşı olarak benimsenmiştir.

Öğretmenler Marşı

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,

Nura doğru can atan Türk genciyiz.

Yer yüzünde yoktur, olmaz Türk’e denk;

Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;

Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.