AK Parti İlçe Başkanı Kılıç yerel basınla buluştu

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YOZGAT – AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Özel bir cafede gerçekleştirilen toplantıda, Sorgun’un sorunları ve hazırlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kılıç, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada, ilçe olarak bu günleri çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini, bunun içinde birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Sorgun’un ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarının çözümü noktasında büyük bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Kılıç “Biz zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey’i ziyaret ediyor, kendisinden sorunlarımızın çözümü noktasında ve hazırladığımız projeler konusunda yardım talebinde bulunuyoruz. Şu ana kadar taleplerimizin bir çoğunda kendileri destekte ve yardımda bulundu. Fuat Bey ve diğer siyasilerimiz ilimiz, ilçemiz için bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Kılıç, Sorgun’da hayata geçirilecek projeler konusunda da bilgiler aktararak “Bunların başında Hükümet Binası, Veteriner Fakültesi binası, Hayvan Hastanesi, Hastane doktor açığının giderilmesi, Öğrenci yurdu, Millet Bahçesi gibi projeler gelmektedir. İlk hedefimiz bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve ardından da yeni projeler üretmektir” diye konuştu.