Sorgun Devlet Hastanesi’ne ambulans desteği

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YOZGAT – Sağlık Bakanlığı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi’ne tam donanımlı ambulans bir adet ambulans verildi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, bakanlık tarafından tedarik edilen ambulansın hastane yönetimi tarafından teslim alındığını belirterek “Ülkemiz sağlık alanında bir çok reformlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe gelişen hastanelerimiz, hastalara daha iyi hizmet vermenin gayreti içindedir. Bu bağlamda Sorgun Devlet Hastanesi de eksiklerini bir bir tamamlayarak bu hizmet yarışında yerini almaktadır. Bakanlığımız tarafından verilen bu ambulans bu hizmet yarışında yerini alacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi