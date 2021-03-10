MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Ekleyen admin on Mar 10th, 2021 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

ANKARA – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat’ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Yozgat Yerköylü olan şehit Osman Erbaş, ilk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

15 TEMMUZ DETAYI

Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi akşamı, darbecilere karşı gelerek Adana’da İncirlik üssünün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı.

Şehit ailelerine sarılıp “Ağlamayın” diyerek teselli eden Erbaş, “Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz” demişti. Erbaş’ın, 3 şehidin ailesine sarılıp teselli etmesi sırasında duygulu anlar yaşanmıştı.

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler