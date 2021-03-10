MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Spread the love













ANKARA – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat’ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Yozgat Yerköylü olan şehit Osman Erbaş, ilk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

15 TEMMUZ DETAYI

Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi akşamı, darbecilere karşı gelerek Adana’da İncirlik üssünün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı.

Şehit ailelerine sarılıp “Ağlamayın” diyerek teselli eden Erbaş, “Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz” demişti. Erbaş’ın, 3 şehidin ailesine sarılıp teselli etmesi sırasında duygulu anlar yaşanmıştı.